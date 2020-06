Plzeňská Viktoria zatím vládne fotbalovému jaru v Česku. Od zimního příchodu slovenského kouče Adriana Guľy ještě nepoznala hořkost porážky a stále dýchá na záda vedoucí Slavii.

Ta ji jako jediná zatím dokázala bezbrankovou remízou v Edenu obrat o body.

„Jsme samozřejmě rádi, že ji dostáváme pod tlak,“ usmál se obránce Milan Havel po středeční výhře nad Zlínem (3:0). „Ale my to říkáme už od zimy, že se soustředíme na sebe, a bude to tak i dál. V první řadě chceme podávat kvalitní výkony,“ zopakoval mladý bek slova, která často používá i trenér Viktorie.

Momentálně ztrácí jeho tým na lídra šest bodů. „To je pořád ještě dost,“ pokýval hlavou záložník Jan Kopic. Sešívaní mají navíc s Plzní lepší vzájemné zápasy.

A na závěr základní části hostí Zlín, který ve středu v Plzni působil dost rezignovaně. Některé z opor nechal na střídačce (gólman Dostál, Poznar, Janetzký), nebo dokonce doma (Jiráček).

„Potřebujeme mít mužstvo zdravé do nadstavby, kde nás čekají rozhodující zápasy. Nechceme hráče utavit proti Plzni a Slavii,“ naznačil zlínský trenér Bohumil Pánik, že už se spíš soustředí na boje o záchranu.

To Olomouc by se jim naopak ráda vyhnula. Ale k tomu, aby Sigma poskočila do skupiny o 7.-10. místo, potřebuje nutně viktoriány zítra porazit, a ještě musí doufat, že Mladá Boleslav nezíská v Karviné ani bod.

Všechny zápasy 30. kola FORTUNA:LIGY mají jednotný výkop v 17 hodin.

„Olomouc má svoji kvalitu, doma určitě bude chtít bodovat. Ale i my tam jedeme s touhou zvítězit,“ prohlásil Marián Zimen, asistent trenéra Adriana Guľy.

„Pro nás je vždy nejdůležitější ten nejbližší zápas. To je naše filozofie a nebudeme z ní uhýbat,“ zopakoval Zimen.

Jenže v Olomouci je nečeká nic jednoduchého, i když se soupeři dosud příliš nedařilo. V minulém kole ale vyhrál v Mladé Boleslavi a uchoval si naději na posun ze skupiny o záchranu. A cesta vede právě přes vítězství nad Plzní.

Jenže viktoriáni by zase rádi potvrdili výbornou jarní formu. „Je cítit, že v mančaftu je obrovská kvalita. Tým pracuje, drží při sobě a věří si. Momentálně je jedno, kdo nastoupí v základu,“ pochvaloval si asistent Zimen, že se daří rotovat sestavu.

Dá se čekat, že se v neděli vrátí na kraje obrany zkušení beci Řezník s Limberským.

Ale pozor! Už ve středu potom čeká viktoriány semifinále poháru na Spartě.