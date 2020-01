Ve středu je poprvé povede nový kouč Adrian Guľa na hřišti, po poledni vyběhnou na hřišti s vyhřívaným přírodním trávníkem v tréninkovém areálu v Luční ulici.

„První den budeme trénovat jednofázově, pak naběhneme na náš osvědčený rytmus. Věřím, že to kluci přijmou a pomůže to jejich dalšímu rozvoji,“ uvedl slovenský kouč na své první tiskové konferenci v Plzni.

Na startu zimní přípravy má Guľa k dispozici 26 hráčů do pole a dva brankáře. Ale zranění jsou záložníci Jan Kopic a Ubong Ekpai, jenž se vrátil z hostování v Českých Budějovicích.

„U Honzy Kopice nejde o nic vážného. Během týdne, deseti dnů by se měl připojit k mančaftu,“ uvedl generální manažer klubu Adolf Šádek k absenci jednoho z klíčových mužů plzeňské Viktorie.

To léčení nigerijského křídelníka si zřejmě vyžádá delší čas. K týmu se kromě Ekpaie připojili i další hráči, kteří hostovali na podzim v jiných prvoligových klubech, obránce Milan Havel a středoví hráči Pavel Bucha a Pavel Šulc, z béčka se posunul do prvního týmu Šimon Gabriel, syn někdejšího stopera pražské Sparty.

„Prokazoval výbornou výkonnost v mládežnické Lize mistrů i potom v třetiligovém béčku. Fyzické předpoklady pro velký fotbal má také, tak by se jej měl začít učit,“ vysvětloval Šádek.

A připustil, že kádr je momentálně až příliš široký. „Přípravu začíná šestadvacet hráčů, to je strašně moc, hrát jich může jen deset. Každý z nich si bude muset sáhnout na dno a zapracovat na tom, aby tady mohl zůstat. Těžké to budou mít určitě všichni,“ vzkázal do plzeňské kabiny.

V ní je zatím jediný nový hráč, chorvatský záložník Marko Alvir, jenž naposledy působil v Příbrami, ale do Čech přišel před třemi lety do pražské Slavie.

A zatím se zdá, že to tak zůstane. Alvir už podstoupil fyzické testy, stejně jako všichni jeho spoluhráči včetně mazáků Limberského a Hubníka nebo kanonýra Krmenčíka, o něhož je zájem v Itálii, ale měl by zůstat v plzeňské Viktorii.

A co měly testy trenérům ukázat?

„Jde nám o to, abychom měli analýzu pohybu a profil kondičních schopností jednotlivých hráčů, z čehož budeme vycházet během přípravy,“ vysvětlil kondiční specialista Martin Kojnok, kterého si trenér Guľa přivedl ze Slovenska spolu s asistentem Mariánem Zimenem a videoanalytikem Ladislavem Kubalíkem.

Plzeňský tým čekají v následujících dnech dvoufázové tréninky, doplněny budou o tři přípravné zápasy v tréninkovém areálu v Luční ulici, přičemž na jeden den je naplánován dvojzápas.

V pondělí 27. ledna se pak viktoriáni vydají do známého prostředí španělské Estepony k tradičnímu soustředění, kde odehrají čtyři utkání proti zahraničním soupeřům.

„O tom, kdo to bude konkrétně, vás budeme včas informovat,“ doplnil slovenský kouč Adrian Guľa při prvním setkání s novináři.

Teď už je natěšený, až se svými svěřenci dnes po poledni poprvé vyběhne na hřiště. „Tam je naše místo, nejen na tiskových konferencích,“ potvrdil Guľa, že je zvyklý především tvrdě pracovat. Teď bude na něm, aby získal na svoji stranu i plzeňskou kabinu.