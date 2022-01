„Jsem rád, že jsem dal za Plzeň konečně gól. Mosqui tam dal krásný balon a já to jen lízl a spadlo to na zadní tyč,“ usmíval se Roman Potočný po zápase, v němž nastoupil na hrotu útoku.

„Naposledy jsem to hrál to hrál v Teplicích, takže už je to dost dlouho. Ale měl jsem perfektní servis od kluků ze zálohy, cítil jsem se dobře. Klapalo to perfektně,“ pokračoval 30letý fotbalista

Zbrojovka vedla od 39. minuty, kdy po nedorozumění brankáře Staňka a Ndiayeho skóroval ze 30 metrů pohodlně do odkryté branky Jakub Řezníček.

Ten tak napravil zaváhání z úvodu zápasu, kdy šel sám na plzeňského gólmana, ale branku netrefil. Na straně viktoriánů byl střelecky nejaktivnější Šulc, ale žádný ze svých pokusů přesně nezakončil. Trestný kop Potočného těsně před inkasovaným gólem zase bravurně vytáhl na roh brněnský gólman Berkovec.

Vyrovnat pak mohl už v první půli Sýkora, ale jeho střelu zastavila tyčka.

„Inkasovali jsme po špatné komunikaci. Ale jinak tam byla i spousta pozitivních věcí. Zvlášť v první půli jsme si vypracovali spoustu šancí, bohužel jsme je neproměňovali,“ hodnotil utkání Pavel Horváth, jeden z asistentů plzeňského kouče Michala Bílka a vyjádřil se i k tomu, že na hrotu útoku poprvé nastoupil Roman Potočný.

„Je to zkušený fotbalista, který dokáže podržet balon. I svou postavou na to má, navíc přidá dobré standardky. Tím, že dal gól, získá sebevědomí,“ doplnil Horváth.

Viktoriáni se totiž museli obejít bez francouzského forvarda Beauguela, kterého nepustilo do hry lehčí zranění. „Bogy už běhá. nebude to trvat dlouho a zase ho uvidíme na hřišti,“ řekl plzeňský asistent na adresu elitního střelce. Včera chyběl i Chorý, Kopic a mladí obránci Koželuh s Míkou. Naopak poprvé letos nastoupil na první poločas Kalvach.

Další přípravný zápas čeká plzeňskou Viktorii už v sobotu, kdy přivítá od 11 hodin v Luční ulici Mladou Boleslav.

V generálce na jarní boje ve FORTUNA:LIZE se pak střetne o týden později v sobotu 29. ledna ve stejném čase se šestým celkem slovenské ligy Orion Sereď.