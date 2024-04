Plzeňští fotbalisté se na čtvrteční pohárový zápas s Fiorentinou, který se hraje v Doosan Areně ve čtvrtek od 18.45 hodin, nenaladili příliš ideálně. Bezbrankovou remízou v Karviné ve FORTUNA:LIZE podruhé v řadě ztratili body. Ale díky porážce Slovácka v Liberci paradoxně na třetím místě navýšili náskok.

Fotbalisté Viktorie Plzeň se vrací z Karviné s bodem za bezbrankovou remízu. | Foto: Foto: FK Karviná

„První poločas jsme měli lepší, byly tam tři čtyři situace, které se daly vyřešit gólem. To se nepodařilo. Ve druhé půli už tam bylo méně důrazu ve vápně, i jsme se tam méně dostávali. Tím pádem je z toho zasloužená remíza,“ říkal po utkání do televizních kamer jeden z plzeňských asistentů Marek Bakoš, jenž se při karetním trestu hlavního trenéra Miroslava Koubka ujal role muže, který z lavičky tým nejvíc koučoval.

„Po přestávce se hrálo víc nahoru dolů. Škoda, že jsme z toho něco vytěžit,“ doplnil bývalý vynikající útočník a litoval především zahozených šancí Matěje Vydry v prvním poločase. „Snaží se, dostává se do šancí, ale chtělo by to proměnit. Možná i s trochu štěstí, protože v těch příležitostech je,“ doplnil Marek Bakoš.

Zatímco první půle patřila v Karviné jasně hostům z Plzně, v té druhé o sobě dali vědět i domácí, ale branku vstřelit nikdo nedokázal a tak se body dělily. Viktoriáni tak ve FORTUNA:LIZE podruhé v řadě ztratili body, ale díky porážce Slovácka v Liberci (1:4) paradoxně na třetím místě navýšili náskok.

Viktoriáni začali zostra, už ve čtvrté minutě se Vydra přehnal přes stopera Svozila, ale trefil jen nohu karvinského gólmana Holce, jenž pak lapil i dorážku Červa. Sedm minut na to přišla krutá chvíle pro levonohého štírka Sýkoru, jenž si obnovil zranění kolena a trávník opouštěl na nosítkách. Náladu hostům nespravila ani následná rána Kalvacha, které šla jen do náruče brankáře Karviné.

V 21. minutě byl opět v akci nejaktivnější hráč viktoriánů Vydra, za obranou si našel dlouhý nákop Dweha, jenže trefil gólmana jen do hlavy. I díky pokračující střelecké sterilitě někdejšího kanonýra se šlo do kabin za bezbrankového stavu.

Po přestávce se začali osmělovat i domácí, po hodině hry bylo pořádně horko v plzeňské šestnáctce, ale brankář Jedlička i s dávkou štěstí zlikvidoval střely Čavoše i Fleišmana. Plzeňští asistenti na to reagovali v 62. minutě hned trojnásobným střídáním a hra hostujícího celku opět ožila.

V 74. minutě pálil zpoza vápna těsně vedle jeden z nových mužů na hřišti Kopic. Čtyři minuty na to se další ze střídajících hráčů Metsoko nádherně pověsil do centru Dweha, ale jeho hlavička skončila těsně vedle tyče. A to bylo ze strany plzeňských fotbalistů vše…

Viktoriáni tak ve FORTINA:LIZE od vítězství nad Spartou (4:0) podruhé v řadě nevyhráli a to není ideální vizitka před pohárovým zápasem s italskou Fiorentinou, i když mezitím přešli přes Jablonec do semifinále tuzemského poháru MOL Cup. Úvodní čtvtrtfinále Evropské konferenční ligy se bude hrát v plzeňské Doosan Areně ve čtvrtek od 18.45 hodin.

FK Karviná – Viktoria Plzeň 0:0

Rozhodčí: Trska – Paták, Machač. ŽK: Kopic, Traoré (oba Plz.). Diváků: 3 026.

Karviná: Holec – Krčík, Svozil, Bergqvist – Raspopović (68. Kačor), Boháč, Moses, Fleišman – Čavoš (90+4. Traore), Akinyemi (78. Ezeh), Regáli (78. Iván).

Viktoria: Jedlička – Dweh, Hranáč, Jemelka – Cadu (62. Kopic), Kalvach, Červ (62. Traoré), Sýkora (14. Souaré) – Šulc, Chorý, Vydra (62. Metsoko).