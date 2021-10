Pohárová mise fotbalistů Viktorie Plzeň skončila i na tuzemské půdě záhy, v osmifinále MOL Cupu je vyřadila Mladá Boleslav, která ve středu odpoledne doma vyhrála 2:0 brankami Ewertona a Juráska.

Trenér Michal Bílek. | Foto: fcv

„Chtěli jsme v poháru dojít co nejdál, zkusit ho i vyhrát. Bohužel se to nepodařilo, teď je potřeba soustředit se na ligu,“ říkal do televizních kamer plzeňský trenér Michal Bílek.