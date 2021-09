Do pardubické branky se poprvé od březnového zranění v Opavě postavil Marek Boháč a plzeňští fotbalisté ho dlouho nemohli překonat. Nakonec však přece jen kapituloval.

„Jsem rád, že jsme vyhráli, protože soupeř byl důraznější, hrál agresivně. My jsme se nemohli dostat do naší hry, o to je vítězství cennější, protože přišlo po výkonu, který nebyl dobrý. Pro Pardubice je to kruté,“ říkal plzeňský kouč Michal Bílek a ocenil trefu kapitána Lukáše Hejdy, který se jako stoper zapsal podruhé v krátké době mezi střelce.

„Hejdis je strašně platný při standardkách, umí si najít balon. To, že dal dneska nádherný gól ze hry je bonus. Střelu z takové dálky jsem od něho ještě neviděl,“ usmál se trenér Viktorie.

Vítězství jeho celku se v sobotu v pražském Ďolíčku nerodilo snadno, i když viktoriáni začali aktivně. Hned ve druhé minutě se Kopic uvolnil na hranici šestnáctky, ale s jeho slabou střelou nemohl mít gólman Boháč problémy. Na druhé straně střílel Cadu, také plzeňský brankář Staněk byl na místě. V deváté minutě to zkoušel znovu Kopic, tentokrát střílel nad. Pak musel dvakrát v krátkém sledu po sobě hasit akci Pardubic včasným vyběhnutím Staněk.

Ve 27. minutě pálil po signálu Sýkora jen do pardubického gólmana. Při další akci Plzeňských zvolil Bucha ve vápně možná jednu zbytečnou kličku navíc, na druhé straně zmařila přečíslení Pardubic nepřesná přihrávka.

„Domácí“ měli nejblíž ke gólu ve 32. minutě, když překvapivou střelu Cadua vyrazil Staněk na tyč. A tak skončila první půle bez branek, zřejmě i proto sáhl už v poločase plzeňský kouč Michal Bílek ke dvojímu střídání. Na hřiště poslal druhého útočníka Chorého a Šulc, stáhl oba krajní záložníky Mosqueru s Kopice.

A Plzeň soupeře zatlačila, ve 47. minutě však střela Sýkory našla jen připraveného gólmana Boháče. Čtyři minuty na to hlavičkoval Pernica po trestném kopu Janoška nad. V 62. minutě se prosvištěl po pravé straně Řezník, přihrál Šulcovi, ale ten branku netrefil.

Po slibné úvodní čtvrthodině druhé půle se podařilo Pardubicím plzeňský tlak rozdrobit, naopak stále častěji se tlačily před branku. Čtvrt hodiny před koncem jako by se kapitán Hejda už nemohl koukat na střeleckou nemohoucnost svých spoluhráčů, z 18 metrů napálil odražený míč nekompromisně do sítě – 0:1.

FK Pardubice – Viktoria Plzeň 0:1

Poločas: 0:0, hráno v pražském Ďolíčku.

Branky: 75. Hejda.

Rozhodčí: Hocek – Hájek, Paták. ŽK: Kostka (Pard.). Diváků: 1562.

Pardubice: Boháč – Prosek, Šejvl, Toml, Čelůstka – Jeřábek – Kostka (82. Lee), Solil (82. Huf), Tischler (82. Lupač), Cadu (40. Červ) – Chytil (68. Černý).

Viktoria Plzeň: Staněk – Řezník, Hejda, Pernica, Havel – Janošek (82. Kalvach), Bucha – Kopic (46. Šulc), Sýkora (75. Kayamba), Mosquera (46. Chorý) – Beauguel (88. Čermák).