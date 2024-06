Zatím bez kvarteta českých reprezentantů (Chorý, Šulc, Hranáč, Červ), liberijského stopera Dweha a nigerijského útočníka Durosinmiho, který rehabilituje na klinice v Belgii, začali fotbalisté Viktorie Plzeň přípravu na novou sezonu.

Slovenský fotbalista Erik Jirka na startu přípravy plzeňské Viktorie. | Foto: fcv

Většina z týmu už má za sebou tradiční fyzické a funkční testy, všichni hráči absolvovali i speciální měření v nové klubové laboratoři. Ve středu dopoledne poprvé vyběhnou na zelený pažit v tréninkovém areálu v Luční ulici, trenéra Miroslava Koubka a jednu z čerstvých posil pak čeká první setkání s novináři.

Nejcitelněji se zatím jeví ztráta nigerijského forvarda Rafia Durosinmiho, jenž podstoupil na jaře operaci kolene a bude ještě zhruba čtvrt roku mimo hru. Momentálně absolvuje rehabilitační program na špičkové klinice v Belgii, do přípravy Viktorie Plzeň by se měl zapojit v průběhu podzimu. „Pro Rafia jsme zvolili špičkové zařízení v zahraničí, kde absolvuje vše potřebné a následně by se měl bez omezení připojit k týmu,“ uvedl na jeho adresu sportovní ředitel plzeňského klubu Daniel Kolář.

Novými tvářemi jsou pak především letní posily útočník Daniel Vašulín (Hradec Králové) a ofenzivní záložník Tom Slončík (Zlín). „Viktorkaje jedním z nejlepších klubů v Česku, prosadila se i v evropských pohárech. Z toho plyne obrovská motivace. Udělám všechno proto, abych pomohl klubu k dalším úspěchům,“ prohlásil krátce po podpisu tříleté smlouvy Daniel Vašulín.

Do přípravy se zapojí i 23letý stoper Václav Míka, jenž v minulé sezoně hostoval v druholigové Chrudimi a Alexandr Sojka (Táborsko). Šanci zabojovat o místo v prvním týmu dostávají i mladíci z klubové akademie – Ondřej Deml, Jiří Panoš a brankář Matyáš Šilhavý, který nedávno podepsal s klubem svoji první profesionální smlouvu.

„Naší strategií je dávat prostor talentovaným mladíkům, aby dělali další postupné kroky v jejich kariérách. Příprava s A-týmem je na jejich cestě zase posune,“ uvedl Daniel Kolář, sportovní ředitel plzeňské Viktorie. Panoš a Šilhavý pomohli na nedávném mistrovství Evropy U17 na Kypru české reprezentaci k postupu do čtvrtfinále.

V týmu už naopak nejsou dva zkušení borci – záložník Ibrahim Traoré (konec smlouvy) a útočník Jan Kliment (Olomouc). Ale zato s viktoriány zatím dál trénuje zkušený obránce Radim Řezník, který má až do konce června v Plzni planý kontrakt, ale pak ve Viktorii končí hráčskou kariéru. „S Radimem nás pojí silný vztah, pro klub odvedl neskutečnou práci. Když nás požádal, zda by se s námi mohl začít připravovat, samozřejmě jsme rádi vyhověli,“ vysvětloval sportovní ředitel Viktorie Plzeň.

Chybí také mladý gólman Viktor Baier, jeho vrstevník Jan Paluska i zkušený Jan Sýkora, kteří rehabilitují po zranění. Individuální tréninkový plán zatím plní také Matěj Valenta (Zranění kolena), který by se do přípravy týmu měl zapojit již na herním kempu v Rakousku. To samé platí i pro gólmana Viktora Baiera.

Kvůli startům za reprezentaci Libérie v červnové kvalifikaci o mistrovství světa se připojí o pár dnů později Sampson Dweh, individuální tréninkový plán zatím plní po zranění kolena také Matěj Valenta, který by se do přípravy týmu měl zapojit již na herním kempu v Rakousku. To samé platí i pro gólmana Viktora Baiera.

Řeší se také budoucnost dalších hráčů plzeňské Viktorie, kteří působili na hostováních. Už je jisté, že obránce Mohamed Tijani bude i nadále působit ve Yverdon Sport, kde už hostoval a účastník nejvyšší švýcarské soutěže něj uplatnil přestupovou opci.

Rozšířen pro novou sezonu bude i realizační tým, do kterého přichází druhý trenér gólmanů Petr Bolek, protože Matúš Kozáčik je momentálně s českou reprezentací na Euru, a druhý kondiční kouč Juraj Kubišta, jenž naposledy působil v Karviné.

Už v sobotu od 10.30 hodin čeká tým trenéra Miroslava Koubka čeká první přípravné utkání. V rámci oslav 130. výročí založení SK Plzeň Petřín nastoupí čtvrtfinalista Evropské konferenční ligy na hřišti nováčka ČFL. Ve středu pak nastoupí ve Městě Touškov od hodin proti slovenské Dukla Banská Bystrica a před odjezdem na herní kemp sehraje v sobotu od 10.30 ještě v plzeňské Luční ulici přípravu proti druholigovému rakouskému celku SV Lafnitz.

Další tři utkání mají viktoriáni v plánu během soustředění v rakouských Alpách, kde je prověří postupně německý Karlsruher SC (5. 7., 13.30 Kufstein), ázerbájdžánský FK Karabach (9. 7., 18.00 Westendorf) a v generálce s FC Kodaň (12. 7., 16.00 Kufstein).

Týden po návratu z Rakouska startuje česká liga, los proběhne ve čtvrtek v Praze.