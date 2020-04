/FOTO, VIDEO/ Když byli v závěru minulého týdne zástupci fotbalové Viktorie Plzeň předávat dresy záchranářům jako výraz díků a obdivu, slibovali, že budou i v následujících dnech pomáhat lidem z první linie. A svému slovu dostáli. V tomto týdnu vozí obědy trenéři i hráči prvoligového týmu obědy pro městské policisty v Plzni.

Viktoriáni rozvážejí obědy městským strážníkům | Foto: FCVP / Michal Belšán

„Jsem rád, že se Viktorka tímto způsobem zapojila do pomoci lidem, kteří si to zaslouží. Ihned jsem na tuto možnost kývnul a přijel osobně poděkovat,“ prohlásil během rozvážky brankář Aleš Hruška, jenž vyrazil do akce jako první společně se svým někdejším parťákem a teď trenérem gólmanů Matúšem Kozáčikem.