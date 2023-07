Zdá se, že ani změna kouče nepomohla, alespoň ne tedy hned v úvodu sezony. Fotbalisté Viktorie Plzeň v prvním kole FORTUNA:LIGY navázali na jarní mizérii a v Teplicích v sobotu zaslouženě prohráli 0:1. Jedinou branku zápasu vstřelil ve 28. minutě z penalty domácí Trubač, který potrestal faul Hejdy. Ten navíc musel po chvíli kvůli zranění střídat.

Viktoria Plzeň prohrála na úvod ligy Teplicích (archivní snímek). | Foto: FCVP / Martin Skála

Nový plzeňský trenér Miroslav Koubek překvapil nasazením záložníka Květa do základní sestavy, jen na lavičce zůstaly jarní opory Bucha, Mosquera i Chorý. Viktoriáni zahrozili hned ve druhé minutě po prvním rohu, kdy šla Jemelkova tečovaná střela vedle, stejně jako následný pokus Durosinmiho hlavou.

Ránu domácího Fily v desáté minutě zblokoval na roh Řezník a po něm střílel bez přípravy Radosta vysoko nad. V 17. minutě využil Vlkanova nedorozumění teplické defenzivy a vybojoval roh, který posadil Kalvach na hlavu kapitána Hejdy, jeho nedůrazný pokus ukryl v rukavicích gólman Grigar. Stejně tak Staněk lapil na druhé straně pokus teplického obránce Chaloupka.

Ve 26. minutě prrohrál Jemelka u půlící čáry hlavičkový souboj a Sýkora unikajícího Filu nezastavil, teplický forvard se pak po zákroku Hejdy skácel k zemi a kopala se penalta, kterou domácí Trubač bezpečně proměnil – 1:0.

Další pohroma pro Plzeň přišla o chvilku později, kdy si na trestný kop Kalvacha naběhl do šestnáctky domácích i kapitán Hejda, ale skácel se k zemi a musel střídat. Premiéru jako hrom si tak odbyl liberijský reprezentant Sampson, jehož příchod z Vyškova se upekl teprve den před zápasem. A protože se hra Viktorie nezlepšila ani po změně stran, sáhl trenér Koubek v 57. minutě k dalším třem střídáním. Teprve příchod Chorého přinesl vzruh i do šestnáctky Teplic, plzeňský dlouhá vybojoval několik rohů. Po faulu na něho dostal ŽK, ale to je všechno.

V 70. minutě po jednom z rohů trefil Jemelka hlavou jen spoluhráče Durosinmiho, ten pak ještě střílel nad, ale zatímco tlak hosté měli, rohy na jejich straně přibývaly, ale šance nikoli a tak všechny tři body zůstaly v Teplicích.

Fotbalisté plzeňské Viktorie mají nyní čtyři dny na to, aby se z těžkého direktu v Teplicích probrali. Už ve čtvrtek je totiž čeká v Doosan Areně úvodní utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy s kosovským vicemistrem FC Drita.

FK Teplice – Viktoria Plzeň 1:0

Poločas: 1:0. Branka: 28. Trubač z penalty. Rozhodčí: Černý – Hájek, Antoníček. ŽK: Jukl, Urbanec – Durosinmi, Květ, Staněk, Kalvach. Diváků: 8141. FK Teplice: Grigar – Chaloupek, Knapík, Mičevič – Jukl, Mareček, Trubač (81. Havelka), Radosta, Urbanec – Gning (90. Vachoušek), Fila (70. Yasser). Trenér: Zdenko Frťala. Viktoria Plzeň: Staněk – Řezník, Hejda (36. Sampson), Jemelka, Sýkora (74. Mosquera) – Květ (57. Bucha), Kalvach, Vlkanova (57. Traoré) – Kopic (57. Chorý), Durosinmi, Jirka. Trenér: Miroslav Koubek.

