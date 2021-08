A to ještě za předpokladu, že udrží čisté konto, což se jim v této sezoně ještě ani jednou nepodařilo.

„Ideální varianta je dát brzký gól, aby soupeř znervózněl. O to se budeme snažit, takže zvolíme od začátku nátlakovou hru. Není čas na nějaké oťukávání, musíme začít aktivně,“ uvedl na včerejší on-line tiskové konferenci plzeňský kouč Michal Bílek a omluvil kratičké zpoždění jejího začátku.

„Soupeř je velmi silný v přechodové fázi. U nich jsme udělali hodně chyb, potřebovali jsme to rozebrat,“ vysvětloval trenér Viktorie.

„Chceme útočit, protože musíme dát více než dva góly, ale musíme být obezřetní. Naše defenziva musí být daleko pevnější než v prvním zápase,“ varoval Michal Bílek.

The New Saints je v Česku poměrně neznámý klub. Ale v letošní kvalifikaci Evropské konferenční ligy už prošel přes dva soupeře. V úvodním kole vyřadil severoirský Glentoran Belfast (1:1, 2:0) a pak rozstřílel litevský Žalgiris Kaunas (5:0, 5:1). A nutno uznat, že po domácím vítězství 4:2 má blíž i k postupu přes Plzeň do rozhodujícího boje o základní skupinu.

„Pro nás by bylo úžasné přejít přes Plzeň, která má silný tým. Chceme tady dát góly, ale také dobře bránit,“ uvedl trenér velšského celku Anthony Limbrick.

Jeho tým před cestou do Plzně prohrál ve 2. kole poháru na hřišti Penrhyncochu 1:2, ale to nastoupili junioři.

To je mimochodem oblíbený výsledek plzeňských fotbalistů v této sezoně, vyhráli tak už pět ze šesti zápasů. Jen ve Walesu padli 2:4.

„I tam se hrálo v naší režii, ale dělali jsme strašné chyby. Zlepšit musíme i efektivitu. Když si vezmu, kolik jsme měli šancí v ligovém zápase se Slováckem, a dali jsme jen dva góly…,“ doplnil plzeňský kouč, jehož těší, že se vrátili do sestavy po zranění Bucha s Havlem. S týmem už trénuje i Čermák, ale kvůli problémům se zády zase bude dnes chybět kapitán Hejda. Mimo hru jsou dál i gólman Staněk, Kopic a Kalvach.

Trenér Bílek připustil, že zvažuje nasazení dvou útočníků. „Ano, nabízí se to. Ještě uvidíme, o sestavě nejsem úplně rozhodnutý,“ přiznal, že zatím váhá. „Je tam víc variant, minulý zápas odehrál velmi slušně Ba Loua. Může hrát Kayamba,“ poodkryl svoje myšlenky.

Viktoriány teď může mrzet, že od nové sezony změnila UEFA pravidla a gól vstřelený venku už nemá větší hodnotu než ten doma.

„S tím se nedá nic dělat, takhle to je dané,“ nehledal výmluvy záložník Pavel Bucha. „Tuhle informaci jsme měli už před zápasem ve Walesu a nechali jsme si dát čtyři góly,“ pokrčil rameny. „Teď to musíme napravit. Doufám, že je v našich silách vyhrát o tři góly,“ dodal.

Postaru by totiž Plzeňským stačilo v domácí odvetě k postupu vítězství 3:1, nebo dokonce i 2:0. Ale takhle musí vyhrát minimálně o tři branky, při dvougólovém vítězství by se prodlužovalo, ev. by přišly ke slovu penalty.