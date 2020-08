„Jak došlu k posunu začátku nové sezony, měnil se i termín soustředění, které jsme měli zarezervované ve Westendorfu, kde teď není místo,“ vysvětloval důvod změny mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík.

Do Rakouska zamířili tři gólmani a 24 hráčů do pole včetně mladého stopera Václava Miky. Nikdo ze stávajícího kádru zatím nevypadl. „Na soustředění jedeme ještě ve větším počtu hráčů, ke zužování dojde až potom,“ prohlásil před cestou do Rakouska plzeňský trenér Adrian Guľa.

V Rakousku odehrají viktoriáni čtyři přípravné zápasy. První dva už zítra, kdy je čeká dvojutkání. Od 11.00 bude jejich soupeřem WSG Swarovski Tirol. V 17.00 se pak střetnou SC Rheindorf Altach, který skončil v lize osmý a následně prohrál v semifinále play-off o Evropskou ligu s Austrií Vídeň.

V úterý 11. srpna se v 18.00 utkají plzeňští fotbalisté s rumunskou Craiovou, která bojovala až do závěrečných kol o mistrovský titul. Generálku na ligové boje, do nichž vstoupí doma proti Opavě, obstará 14. srpna od 16.00 souboj se St. Pöltenem. Hned po něm se tým vrací domů.

„Na soustředění odehrajeme více zápasů v kratším sledu. Zátěž tím bude rozložená.,“ uvedl před herním kempem trenér Guľa. Podaří se jeho týmu naladit formu na úvod sezony?