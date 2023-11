Plzeňští fotbalisté vyhráli i pátý zápas v Konferenční lize, kosovské Ballkani porazili v Tiraně brankou Pavla Šulce 1:0. Další miliony přistanou v klubové pokladně.

Střelec vítězného gólu Pavel Šulc. | Foto: Foto: fcv/Jan Kubíček

Další miliony si připsali viktoriáni na svoje konto, když zvládli zápas proti kosovským šampionům, kteří museli využít azyl na Air Albania Stadium. O vítězství Plzně rozhodl v 81. minutě střídající Šulc, který se nádherně položil hlavou do rohu kapitána Kalvacha a využil toho, že gólman Kolici míč podběhl.

V dalším utkání skupiny C už odpoledne vyhrálo Dinamo Záhřeb v kazašské Astaně 2:0 a posunulo se na druhé místo tabulky hned za Plzeň.

Její trenér Miroslav Koubek v utkání proti Ballkani dost pozměnil sestavu, vsadil na mladíky. Podruhé v Konferenční lize se do branky postavil Baier a ve stoperské trojici dostal vedle Dweha s Hranáčem příležitost Paluska. Jen na lavičce začali Staněk, Hejda, Cadu, Kopic nebo Šulc, kteří jinak bývají v základu.

Plzeňský asistent má z Albánie titul, zažil tam i střelbu během utkání

„Od Plzně je to logický tah. V neděli je čeká ligový zápas v Ostravě a v domácí soutěži jim trochu ujíždí vlak,“ nedivil se televizní spolukomentátor a bývalý trenér Stanislav Levý, že z posledního ligového zápasu v Hradci Králové i úvodnímu pohárovému utkání s Ballkani byli v základní jedenáctce jen čtyři hráči.

Možná i to stálo za pomalejším rozjezdem viktoriánů, to Ballkani začalo i v albánském azylu zostra. Už ve 13. minutě musel z brankové čáry odvracet za už překonaným gólmanem Baierem hlavičku Kuče plzeňský stoper Hranáč. Šet minut na to střílel Karrica jen doprostřed branky, kde byl připravený mladý brankář Viktorie. Podobně pálil i Kliment, Kolica pak lapil i pokus Vlkanovy z úhlu.

Ve 36. minutě byl permanenci opět Baier, když vytáhl na roh ránu Karricy a po něm nastal před plzeňskou závar, který hosté se štěstím ustáli. Na druhé straně nedokázal Kliment lépe zakončit centr Mosquery z levé strany. Dvě minuty před půlí to zkoušel z trestného kopu sám kolumbijský záložník, kterou kroutil levačkou míč k tyči, ale gólman Ballkani byl na zemi včas. A tak skončil poločas bez branek.

Ten druhý začali viktoriáni aktivněji, nejblíže ke gólu byli v 50. minutě, když gólman Kolici jen s obtížemi vyboxoval ránu Kalvacha. Po hodině hry vyrazil brankář Ballkani i střelu Sýkory a po následném rohu pálil Bucha vysoko nad.

Pak se ještě snažil trenér Koubek hru svého celku oživit, když vyměnil kompletní ofenzivní trojici. Premiéru v áčku si tak odbyl třetí 18letý mladík Viktorie forvard Pavel Hašek. Právě po jeho kombinaci s dalším střídajícím hráčem Šulcem se ocitl v 65. minutě v obrovské šanci Bucha, ale branku Ballkani opět minul.

Deset minut před koncem šel neohroženě do vápna soupeře Bucha, obránce sice na poslední chvíli odkopl na roh, ale nebezpečí zažehnáno nebylo. Kapitán Kalvach totiž posadil míč na hlavu Šulce a ten rozhodl o plzeňském vítězství. Kosovský šampion už se totiž na zvrat nezmohl, Plzeň tak vyhrála i pátý zápas ve skupině C o gól.

„Plzeň v žádném zápase nedominovala, ale má 15 bodů a to se počítá. Dnes to byl pro ní ideální scénář, vyhrála a ještě pošetřila některé hráče,“ dodal Stanislav Levý, který po deseti minutách druhé půle ve studiu tipoval, že Viktoria ještě vyhraje.

Želený muž Hranáč. Únavu zatím necítím, tvrdí mladý stoper Viktorie

V pátek dopoledne odletí plzeňští fotbalisté z Tirany rovnou do Ostravy, kde je v neděli čeká od 15 hodin ligová utkání s Baníkem.

FC Ballkani – Viktoria Plzeň 0:1

Poločas: 0:0

Branka: 81. Šulc

Rozhodčí: Barbu – Marica, Busci (Rum.). ŽK: Manaj, Halili – Dweh. Diváků: 5000.

Ballkani: Koliçi – Thaqi, Jashanica, Halili, Dellova – Zyba, Kuč, Trashi (89. Ismajlgeci) – Gripshi, Berisha (89. Dulaj), Karrica (70. Manaj).

Viktoria: Baier – Dweh, Hranáč, Paluska – Holík (78. Řezník), Bucha (90.+2 Hejda), Kalvach, Mosquera – Sýkora (61. Traoré), Kliment (61. Hašek), Vlkanova (61. Šulc).