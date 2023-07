Plzeňští fotbalisté ve středu dopoledne poprvé vyběhli na trávník Waldstadionu s příhodným názvem, protože se nachází za Westendorfem obestřený alpskými lesy. Tady sehrají viktoriáni i první dva přípravné zápasy, v pátek s Hamburkem a v pondělí s Karlsruher SC

Útočník Tomáš Chorý při střelbě na tréninku v rakouském Westendorfu. | Foto: FC Viktoria Plzeň

A není to pro ně neznámé prostředí, i trenér Miroslav Koubek už tady s nimi byl, když před osmi lety chystal tým na boje v Lize mistrů.

I ve středu dopoledne sledoval trénink ostřížím zrakem, po boku se svým asistentem Janem Trousilem, který si teprve zvyká na nové podmínky a teď i na soustředění v Rakousku. „Takový takový luxus jsem nezažil ani jako hráč, ani jako trenér. Užívám si to,“ okomentoval svoje první dny plzeňského angažmá.

„Pro mě je to jiný svět, co se týká podmínek, hřišť a dalších věcí okolo. Obrovsky si toho vážím, udělám všechno, abych Plzni pomohl k úspěchům. Je to fantastická věc poté, co jsem dělal nějakých sedm let ve Vyškově. Obrovská čest,“ doplnil asistent trenéra Miroslava Koubka.

První muž z trenérské lavičky Plzně se vrací po osmi letech na známé místo. Před osmi lety fotbalisté Viktorie uhráli v Rakousku bezbrankovou remízu s Dynamem Kyjev, ale tenhle zápas byl po půlhodině kvůli silnému dešti předčasně ukončen. Pak porazili ruský FK Ural 3:2, ale podlehli německému Stuttgartu 3:6, když jeden z gólů bundesligového soupeře vstřelil Jan Kliment. Ten teď hájí plzeňské barvy.

Při zápasech na rakouském soustředění mívají viktoriáni vždy podporu svých fanoušků a těší se, že tomu tak bude i letos.