Včera pak Dynamo svoji výhru potvrdilo v dohrávce 5. kola, když doma porazilo 2:1 tým Bohemians 1905. A definitivně se tak odlepilo ze spodních pater tabulky.

Před svěřenci trenéra Adriana Guľy stojí teď těžký úkol, přerušit sérii Jihočechů, a především vylepšit svoji mizernou bilanci na hřištích soupeřů, kde ze čtyř ligových zápasů vyhráli zatím jediný.

Minule prohráli 0:1 ve Zlíně. „Bohužel se nám to opakuje,“ řekl k selháním na cizích hřištích slovenský kouč Adrian Guľa. „Je pro nás velkou výzvou dostat do hráčů dost víry a další věci, abychom takové zápasy zvládali vítězně,“ neztrácí víru trenér Viktorie.

„Málo jsme centrovali, hráli komplikovaně, nedostávali jsme do naší hry správné finální věci. Neměli jsme tam dost kvality,“ hledal plzeňský kouč příčiny, proč se nepovedlo navázat na výborný výkon ze zápasu se Spartou (3:1) před reprezentační pauzou.

„Také jde o to, do jakého prostoru hrajete. Se Spartou byl otevřenější, a hlavně my jsme hráli rychleji,“ doplnil Adrian Guľa. Další zaváhání by jeho situaci ještě zkomplikovalo. V sobotu už by měl mít k dispozici obránce Milana Havla, jenž minule chyběl kvůli svalovému zranění.

Budějovice naopak nemůžou využít služeb Pavla Šulce, jenž je v Dynamu na hostování z Plzně. Stejně jako zraněný Lukáš Matějka nebo Nigerijec Ubong Ekpai.

Viktoria v akci:

SO 28. listopadu, 18.30

Č. Budějovice – Plzeň

SO 5. prosince, 18.30

Plzeň – Karviná

SO 12. prosince, 18.30

Jablonec – Plzeň

ÚT 15. prosince, 18.00

Plzeň – Teplice