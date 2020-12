Mizerná série fotbalistů Viktorie Plzeň skončila. Svěřenci kouče Adriana Guľy porazili ve 12. kole FORTUNA:LIGY doma Teplice vysoko 7:0. Hattrickem se blýskl 26letý záložník Aleš Čermák, trefili se i Jean David Beauguel, Adriel Ba Loua, David Limberský a účet zápasu podtrhl mladík Pavel Bucha.

Viktoria Plzeň - Teplice | Foto: fcv

„Je dobře, že to kluci zvládli, ukázali svoji sílu a kvalitu. Ale potřebujeme zůstat pokorní, protože víme, co se stalo. Stačí se podívat tři, čtyři zápasy zpátky. Věřím, že to byla dostatečně bolestivá zkušenost pro všechny,“ oddechl si slovenský kouč v plzeňských službách Adrian Guľa.