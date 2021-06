„Ale my tam nepojedeme s tím, že nám stačí bod, chceme vyhrát,“ slibuje konžský záložník Joel Kayamba.

„Bude to velmi důležitý zápas. Vybojovat si evropské poháry je pro nás velká motivace,“ pokračoval 29letý fotbalista, který přišel do Plzně před třemi lety právě ze slezského klubu.

„Nastoupím proti svému bývalému klubu, takže mám o motivaci postaráno. Ale nic jiné než vítězství tady s Viktorkou nebereme,“ zopakoval Kayamba a vyjádřil se i k sestupu Opavy z první ligy. „Je mi to líto. Opava má krásné zázemí, stadion, dobré fanoušky…,“ litoval její bývalý hráč.

Viktoriánům půjde o hodně, účast v boji o pohárovou Evropu je pro klub nesmírně důležitá. „Nejhorší soupeř je ten, co už nemůže nic ztratit,“ upozornil asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth, že Opavu nelze podcenit, i když sestupuje.

„Teď je to pro nás trošku nečitelný soupeř, protože trenér dává často šanci hráčům, kteří tolik nehráli. Nebude to jednoduché, ale já naplno věřím tomu, že splníme cíl, se kterým jsme s Michalem Bílkem k týmu přišli – a to je kvalifikace do evropských pohárů,“ dodal Pavel Horváth. (zs, fcv)