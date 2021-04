První zápas po dlouhé přestávce sehrají v neděli od 16 hodin ve 25. kole FORTUNA:LIGY proti českobudějovickému Dynamu.

„Zažila už to spousta týmů. A určitě existuje něco příjemnějšího a hezčího, než je toto období. Jsem rád, že už to máme za sebou, jsme zpátky na hřišti a můžeme dělat, co máme nejraději,“ vrátil se Adrian Guľa ještě k období karantény.

I v té těžké době se snažil být s hráči v kontaktu, aby udržel týmového ducha. „Ale nic moc toho dělat nemůžete, protože hlavně potřebujete, aby byli kluci zdraví,“ naznačil, že priorita byla v té době jinde. „Ale měli jsme i nějaké videorozbory,“ prozradil, že i na fotbal došlo.

V kondici se viktoriáni udržovali individuálně podle zdravotního stavu, některé z nich totiž covid-19 zasáhl hůře. Teď už se zdá, že jsou po téhle stránce téměř všichni v pořádku.

„I po návratu do tréninkového procesu je vidět, že mužstvo má kvalitu a hlavně hlad po zápasech,“ potvrdil plzeňský kouč. A těch zápasů teď bude opravdu hodně, minimálně do konce dubna budou hrát jeho svěřenci dva zápasy týdně.

„Tím pádem je důležité, aby byl připraven celý široký kádr. Musíme mít špičkovou formu, čekají nás velké výzvy, nejen v ligových zápasech, ale i v poháru,“ připomněl Guľa, že už ve středu od 15.30 nastoupí viktoriáni doma ve čtvrtfinále MOL Cupu proti Liberci.

I s ohledem na to bude zřejmě skládat už sestavu pro nedělní utkání s Českými Budějovicemi. Navíc mladíci Pavel Bucha a Pavel Šulc se teprve ve středu vrátili z Eura do 21 let ve Slovinsku, kde oba nastoupili do všech tří zápasů českého týmu. „Absolvují regeneraci, aby byli připraveni na nejbližší ligový zápas,“ naznačil kouč Viktorie, že je nehodlá šetřit.

Ani FORTUNA:LIGA není rozhodně v Plzni na vedlejší koleji, hlavním úkolem do zbývajících kol bude vylepšit momentální šestou příčku. „Máme se za čím tlačit. Víme, kde se v lize nacházíme a kde máme motivaci být,“ potvrdil Adrian Guľa.

Do nedělního zápasu ještě nemůže počítat s dlouhodobě zraněným Hejdou, mimo hru je také Kayamba. Naopak do plné přípravy se vrací reprezentant Kopic.

Ten byl i u podzimní bezbrankové remízy na jihu Čech. „Ten zápas už byl dávno, ale určitě musíme zlepšit produktivitu. Měli jsme tehdy mnoho příležitostí, ale nebyli jsme efektivní,“ vidí plzeňský kouč největší prostor ke zlepšení.

„Budějovice mají kvalitního trenéra, hrají jasným způsobem. Snaží se o konstruktivní hru a dobrý rychlý přechod. Byly úspěšné nedávno se Spartou, často se jim daří i venku,“ vyzdvihl trenér Guľa silné stránky nedělního soupeře.

Přesto bere jen tři body. „Když do toho šlápneme na maximum, tak věřím, že budeme v nejbližším zápase úspěšní,“ doplnil Adrian Guľa. Vyplní se jeho slova?