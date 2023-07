Plzeňští fotbalisté nasázeli v posledním utkání před odjezdem na soustředění do Rakouska druholigové Chrudim půltucet branek.

Jan Sýkora v přípravném zápase s Chrudimí, který fotbalisté Viktoria Plzeň vyhráli ve Městě Touškově v pohodě 6:0. Poslední zápas před odjezdem na herní kemp do Rakouska měl parádní kulisu, kolem hřiště byla téměř tisícovka diváků. | Foto: fcv/Martin Skála

V pátek vpodvečer se stejně jako všichni ostatní dozvěděli, že jejich klub nové majitele. „Pro celý klub je to super zpráva, že máme nové majitele. Můžeme pracovat víc v klidu,“ kvitoval změnu ve vlastnické struktuře klubu 27letý záložník Lukáš Kalvach, jenž nastoupil do druhé půle s kapitánskou páskou.

To už byl na hrotu útoku i nigerijský forvard Rafiu Durosinmi, jehož přestup natrvalo plzeňská Viktoria potvrdila jen pár hodin před sobotním utkáním.

Dvacetiletý útočník, který už na jaře vstřelil v červeno-modrém dresu čtyři ligové góly, se Plzni upsal na další tři roky. „Cítím se tady skvěle a těším se na boje v evropských pohárech,“ pronesl krátce po podpisu smlouvy Durosinmi.

V závěru sobotního zápasu ve Městě Touškově pak zpečetil vítězství svého celku nad dalším druholigovým celkem, Chrudim viktoriáni porazili 6:0.

„Zápas splnil účel. Kluci hráli velmi dobře, vyhráli jsme 6:0, ale to nic neznamená. Spíš jde o to, že už se v zápase objevují věci, které dáváme do tréninku. S tím panuje spokojenost,“ pochvaloval si Jan Trousil, jeden z asistentů trenéra Miroslava Koubka.

Viktoriáni na soupeře vlétli zostra, brankový účet otevřel v 19. minutě symbolicky hlavou po centru Sýkory kapitán Hejda. Osm minut na to proměnil Chorý penaltu, pak se během jedné minuty trefili záložníci Vlkanova a Kopic. Čtyři minuty před poločasem dal premiérovou branku v plzeňském dresu Traoré.

Šéfové Viktorie? Jeden rozjel síť myček aut, další řešil finance v Rapidu Vídeň

Po přestávce, kdy zkoušeli nový styl 3-4-3 už přidali jen jednu branku. „Systém se čtyřmi vzadu je ofenzivnější, se třemi nám padají křídla víc dolů do zabezpečenější obrany. Ale pracujeme na tom, kluci to poznávají na každém tréninku. Je to jen o tom, aby věřili tomu, že je to správná cesta,“ prohlásil Trousil.

A zdá se, že hráči tomu opravdu věří. „Hra na tři obránce je jedna z variant, které můžeme zvládnout,“ potvrdil Kalvach. „V tom druhém systému, co jsme hráli s Květákem (Roman Květ) je pro nás ve středu zálohy možná víc práce, musíme toho hodně oběhat. Když tam jsme tři, možná si víc vyhovíme,“ porovnával záložník Viktorie.

Její fotbalisté prožili hektický závěr týdne, v neděli dostali volno a od pondělí už se zase připravují. V úterý si ještě zatrénují v Plzni a odpoledne pak naberou směr rakouský Westendorf, kde je během herního kempu prověří tři zahraniční soupeři – německé celky Hamburger SV (7. 7., 18.00) a Karlsruher SC (10. 7., 16.00), v generálce je pak čeká FC Kodaň (14. 7., 17.00 v Kufsteinu).

Fanoušci Viktorie cizince v čele klubu vítají většinou s povděkem

„Bude potřeba přepnout na vyšší level, protože soupeři budou kvalitnější. Ale my taky budeme mít po přípravě víc síly, herně to však ještě musíme vyladit,“ doplnil záložník Lukáš Kalvach.

Teď už se chystá se svými spoluhráči na cestu do známého prostředí v Alpách.

Viktoria Plzeň - MFK Chrudim 6:0

Poločas: 5:0. Branky: 19. Hejda, 27. Chorý, 34. Vlkanova, 35. Kopic, 41. Traoré, 81. Durosinmi. Diváků: 850.

Sestava Plzně – 1. poločas: Jedlička – Cadu, Hejda, Jemelka, Sampson – Kopic, Traoré, Bucha, Vlkanova, Sýkora – Chorý. 2. poločas: Jedlička – Řezník, Sampson (79. Hašek), Paluska – Holík, Květ, Kalvach, Mosquera – Kliment, Durosinmi, Jirka.