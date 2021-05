„Předvedli jsme nejlepší výkon pode mnou,“ uznal i trenér Michal Bílek, který před necelými 14 dny vystřídal na trenérské lavičce Adriana Guľu.

„Smutné je, že ani to nestačilo,“ doplnil Bílek.

Přesto hledal po finálové porážce pozitiva, především ve změně herního projevu svého týmu. „Hráči mně, ale hlavně sami sobě ukázali, že pokud budou hrát s obrovským nasazením, koncentrovaně i zodpovědně, máme šanci měřit se i s takovým soupeřem, jako momentálně je Slavie. U nás je bezkonkurenční, hrála výborně i v Evropě,“ připomněl kouč Viktorie tažení Pražanů až do čtvrtfinále Evropské ligy.

„Myslím, že jsme ukázali svoji sílu. Teď je potřeba zvládnout poslední dvě ligová utkání,“ doplnil Bílek.

Už v neděli od 17 hostí Viktoria Plzeň v Doosan Areně ostravský Baník. A je to téměř na den, kdy po souboji se stejným soupeřem viktoriáni slavili první mistrovský titul. Tohle výročí si všichni fanoušci připomněli včera.

Ale současný plzeňský kouč i jeho svěřenci přemýšlejí spíš o tom, jak zachránit tuhle sezonu. K tomu, aby udrželi současné páté místo, které je posune do kvalifikace nové Evropské konfederační ligy, jim dají stoprocentní jistotu vítězství ve dvou posledních zápasech.

Za týden končí viktoriáni ligu na hřišti poslední Opavy, která už se sestupu nevyhne.

„Odpadne další hráč kvůli červené kartě, máme tam řadu zdravotních problémů,“ upozornil trenér Bílek na komplikace v závěru sezony.

„Ale musíme se s tím popasovat a dotáhnout sezonu, abychom měli v létě šanci hrát o evropské poháry,“ nehodlá se na nic vymlouvat.

Nutno říct, že podíl na zlepšeném výkonu proti Slavii má i realizační tým. Především díky stanovení taktiky, která na Slavii dlouho platila. Sešívaní se prosadili až proti deseti.

Podruhé v řadě vsadil Michal Bílek v defenzivě na klasický systém se čtyřmi obránci. Částečně i proto, že se do sestavy sice vrátil uzdravený kapitán Brabec, ale zase chyběl proti Pardubicím vyloučený Kaša.

„Šulcík s Faltou měli navíc nabírat krajní beky soupeře, plnili to perfektně. Až do vyloučení Havla všechno klapalo, v deseti už jsme to potom proti Slavii měli těžké,“ popisoval nový plzeňský trenér svůj taktický záměr.

I samotný kouč byl tentokrát vtažený do boje více než jindy, v závěru zápasu se dokonce pustil do slovní přestřelky s jedním z asistentů sešívaných Zdeňkem Houšteckým. „Nelíbilo se mi jejich chování, přišlo mi to zbytečné. Ale víc to nechci rozebírat,“ řekl pouze Michal Bílek.

Bylo vidět, že v tu chvíli už myslel spíš na nedělní utkání s ostravským Baníkem.

„Zklamání po Slavii tam samozřejmě je. Ale kluci, a věřím, že i fanoušci, viděli, že výkon byl dobrý. A můžeme se jim koukat do očí. Baník má silné mužstvo i vysoké ambice, je to nepříjemný soupeř. Ale nám nezbývá nic jiného než vyhrát,“ doplnil plzeňského kouče jeho asistent Pavel Horváth.

„Základ toho, abychom byli úspěšní, je správná agresivita a nasazení,“ dodal asistent Viktorie. Potvrdí to hráči proti Ostravě i Opavě?