V sobotu bude sedmadvacetiletý univerzál hrát proti Sigmě Olomouc v dresu Plzně, kam tuto zimu přestoupil. „Těším se moc. Doufám, že to bude dobrý zápas a vyjdeme z něho jako vítězové,“ přeje si Šimon Falta.

Olomoucké prostředí zná velmi dobře, takže ví, co Viktorii čeká. „Olomouc bude na nás dobře připravena, přijedou maximálně nachystaní. Nebude to nic jednoduchého a my budeme muset podat maximální výkon, abychom zvítězili,“ uvědomuje si Falta.

Viktorii hřejí tři vítězné zápasy v řadě. V lize porazila Bohemians, vyhrála v Brně a v MOL Cupu vyřadila Hradec Králové. „V sobotu budeme chtít vyhrát, abychom tyto výhry potvrdili. Chceme být dominantní na míči, prezentovat se rychlou přechodovou fází a nastřílet co nejvíce branek,“ říká fotbalista, který v Plzni podle potřeby nastupuje střídavě v obraně a v záloze. „Zažil jsem to už v Olomouci. Občas je to složitější, ale jsem rád, že mi kluci pomáhají, ať už naskočím na beku, nebo na křídle,“ pochvaluje si Falta.

Plzeňské angažmá si zatím pochvaluje. „Hraje se mi moc dobře, spoluhráči mně vyhovují, takže maximální spokojenost,“ libuje si Falta.

Zápas Viktorie proti Sigmě se hraje v sobotu od 18.30 hodin a vysílá ho O2 TV Sport.