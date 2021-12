To všechno vypukne před sobotním zápasem 18. kola FORTUNA:LIGY, který má výkop v 18 hodin. Půjde také o důležitou bitvu na zeleném pažitu. Liberec po rozpačitém vstupu do sezony vyměnil trenéra, Pavla Hoftycha nahradil Luboš Kozel, a záhy se dostavilo zlepšení.

„Liberec předvádí velmi slušné výkony, je produktivní a sbírá body. Určitě nás tedy nečeká nic jednoduchého,“ prohlásil pro klubový web Pavel Horváth, asistent trenéra Michala Bílka.

„Luboš je známý tím, že chce hrát fotbal. A daří se jim to, určitě tak budou chtít pokračovat. Uvidíme, co nám terén dovolí,“ narážel Horváth na to, že v Plzni nasněžilo. Na drsné podmínky je zvyklý spíš soupeř, jehož domov je pod Ještědem.

„Ale my hrajeme doma, jsme druzí v tabulce. Chceme ten zápas zvládnout, ale musíme se pořádně připravit,“ doplnil asistenta reprezentační záložník Jan Sýkora.

Soupeř, který na první vítězství čekal do 8. kola, je momentálně s 23 body osmý, z posledních šesti zápasů jich pět vyhrál, neuspěl jen na Spartě (1:2). Nejlepším střelcem je se čtyřmi brankami Tupta, o gól méně dal bahrajnský útočník Júsuf Hilál.

Plzeňská Viktoria se naopak bude muset obejít bez Jhona Mosquery, která je v trestu za čtyři žluté karty. Přijde tak o zápas proti klubu, z něhož do Plzně přišel. Právě výbornými výkony v libereckém dresu, v němž vstřelil v minulé sezoně sedm branek si řekl o angažmá na západě Čech. Tady pokračuje ve výborných výkonech, nastoupil do 16 ze 17 zápasů a připsal si dalších pět ligových branek.

Zítra se však budou muset plzeňští trenéři obejít bez něho.

Kdo ho nahradí?

Zdá se, že volba padne na jednoho z dvojice Kayamba – Šulc, ještě se může Sýkora přesunout na levý kraj zálohy a pod hrotem by pak bylo místo pro Čermáka. Na svoji šanci číhá i levák Falta, ale ten hrál ligu naposledy 22. srpna.

"Určitě nastoupí někdo, kdo bude chtít svou šanci využít. Věříme tomu, že budeme úspěšní,“ doplnil na toto téma plzeňský asistent Pavel Horváth a připustil, že kolumbijský záložník bude jeho týmu při současné formě chybět. "Je škoda, že nebude hrát, ale taková jsou pravidla. Jhon si odpočine a bude připravený na příští zápas," dodal.