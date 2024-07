„Můžete podebatovat s hráči Viktorky, nechat si je podepsat, vyfotit se s nimi,“ láká mluvčí klubu Václav Hanzlík s tím, že plzeňští fotbalisté chtějí fanoušky především naladit na první domácí zápas Chance ligy. V něm přivítají v neděli od 20 hodin Hradec Králové, ale fanoušci mohou s fotbalisty také osobně probrat pondělní los 3. předkola Evropské ligy.

Ten plzeňské Viktorii přisoudil za soupeře ukrajinský Kryvbas Kryvyj Rih, první zápas sehrají 8. srpna u soupeře, odvetu pak o týden později v domácí Doosan Areně. Přesné časy zápasů budou ještě upřesněny, stejně jako místo úvodního utkání.

Kvůli válce na Ukrajině se první zápas bude hrát na neutrální půdě. Zástupci ukrajinského klubu během jara navštívili několik stadionů v Německu, včetně toho v Drážďanech. Řešilo se také, že by tým v úvodním kole kvalifikace mohl nastoupit v moldavském Kišiněvě, mluví se i o Polsku nebo Slovensku.

„Musím říct, že Kryvbas je pro mě úplně neznámý soupeř. Ale kluci říkali, že je v zimě na soustředění porazili 3:0,“ prohlásil vytáhlý forvard Daniel Vašulín, který přišel do Plzně v létě právě z Hradce Králové. Proto bude mít zvláštní motivaci už teď v neděli. „Moc se těším. Chci dokázat, že můj přestup do Plzně byl dobrý krok. Věřím, že přijde co nejvíc diváků, uvidí hodně našich branek a že my to utkání zvládneme,“ dodal Vašulín.

Ale ještě předtím je tady úterní akce pro fanoušky v hospodě Jednota na plzeňských Skvrňanech, kde si za výčepní pult stoupnou Václav Jemelka a brazilský fotbalista Cadu, pro něhož to bude premiéra. „Pivo jsem sám nikdy nečepoval. Takže jsem zvědavý, jak mi to půjde. Ale hlavně se těším na setkání s našimi fanoušky,“ doplnil brazilský záložník.

Další setkání bude za týden 30. července v hospodě Kartago.