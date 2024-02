V minulém ligovém zápase na hřišti pražských Bohemians 1905 (2:0) oslavil Lukáš Kalvach malé jubileum. Střední záložník plzeňské Viktorie si na svoje konto připsal 200. start v nejvyšší české soutěži. V sobotu proti Zlínu (výkop v 18.00) tak načne třetí stovku.

Plzeňský záložník Lukáš Kalvach odehrál v pražském Ďolíčku proti Bohemians 1905 (2:0) svůj 200. zápas v nejvyšší české soutěži. | Foto: fcv/Jan Kubíček

„Je to pěkné číslo. Jsem za to moc rád a uvidíme, co bude dál,“ říkal 28letý fotbalista pro klubovou televizi po vítězství 2:0 v pražském Ďolíčku.

Devětapadesát startů v první lize nasbíral ještě v mateřské Sigmě Olomouc, další už přidal za plzeňskou Viktorii, které se upsal v květnu 2019.

Na Hané si ho vyhlédl tehdejší trenér Pavel Vrba a Kalvach se stal i v Plzni záhy jednou z klíčových postav.

1/14 Zdroj: fcv Lukáš Kalvach opuští trávník v doprovodu lékaře a maséra po zranění v letní přípravě s Domažlicemi. 2/14 Zdroj: fcv Na trávník se pak vrátil až ve výročním zápase s Českými Budějovicemi a mohl se se spoluhráči radovat z vítězství 2:1. 3/14 Zdroj: fcv Na trávník se pak vrátil až ve výročním zápase s Českými Budějovicemi a mohl se se spoluhráči radovat z vítězství 2:1 4/14 Zdroj: fcv Lukáš Kalvach v zápase s Jabloncem 5/14 Zdroj: fcv Lukáš Kalvach v posledním zápase podzimu s Karvinou 6/14 Zdroj: fcv Lukáš Kalvach v utkání s Libercem 7/14 Zdroj: fcv Lukáš Kalvach proti „svojí“ Olomouci 8/14 Zdroj: fcv Lukáš Kalvach proti „svojí“ Olomouci 9/14 Zdroj: fcv Lukáš Kalvach na Slovácku 10/14 Zdroj: fcv Lukáš Kalvach na Slovácku 11/14 Zdroj: fcv Lukáš Kalvach se raduje z gólu Pavla Buchy do sítě Bohemians 1905 12/14 Zdroj: fcv Lukáš Kalvach 13/14 Zdroj: fcv Lukáš Kalvach 14/14 Zdroj: fcv Lukáš Kalvach

V létě zažil ještě po boku Patrika Hrošovského neúspěšnou kvalifikaci o Ligu mistrů s Olympiakosem Pireus i následné vyřazení z pohárové Evropy od Royalu Antverpy. Když pak slovenský záložník zamířil do belgického Genku, převzal po něm Kalvach dirigentskou taktovku. Když je zdravý, v sestavě Viktorie prakticky nikdy nechybí.

„Jsem připravený, chci hrát pořád. Ale někdy to přijde, že únava bude větší. Proto jsem rád, že máme zastoupení,“ přiznal po vítězství v Ostravě (1:0), že přivítal příchod Matěje Valenty a Lukáše Červa.

„Tím se konkurence ve středu pole ještě zvýšila,“ pochvaloval si Kalvach už proto, že Viktoria teď vstoupí i do pohárových soutěži doma i v Evropě. „Čekají nás anglické týdny a já doufám, že jich bude co nejvíce. Potom bude potřeba rozložit síly,“ prohlásil.

Zdroj: Youtube

V sobotu od 18 hodin proti Zlínu načne v lize třetí stovku zápasů. „Musíme navázat na předchozí dvě vítězství venku,“ má Kalvach jasný cíl. „Věřím, že jsme výhrami venku pozvali diváky a přijdou aspoň v takovém počtu jako na první domácí zápas s Mladou Boleslaví,“ doplnil záložník Viktorie.