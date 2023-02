„Já doufám, že oslovíme co nejvíc dětí a přijdou nás podpodřit, protože to budeme s Libercem potřebovat. Doufám, že se jim odvděčíme vítězstvím,“ prohlásil během diskuse Václav Jemelka a v rozhovoru zavzpomínal na svoje školní léta.

„Já jsem nebyl dobrý žák. Škole jsem moc nedával, spíš jsem se věnoval fotbalu,“ pokračoval 27letý zadák Viktorie, který s fotbalem začínal v pěti letech v Uničově.

„A taky jsem tam chodil podávat balony za branku, pokračoval jsem pak i na Sigmě,“ připomněl Olomouc, odkud loni v srpnu přišel do Plzně. Než došlo na focení s žáky 25. ZŠ a podepisování kartiček, odpovídal český reprezentant i zvídavé dotazy.

Asistence nebo gól?

Každý má rád góly. Ale když na něj nahraju, mám stejnou radost, jako bych ho sám dal.

Levý bek nebo stoper?Moje primární pozice je stoper, ale ani na levém beku mi to nevadí. Jsem rád, když se dostanu do sestavy, neřeším na jakém postu.

Lepší tréninky jsou v Plzni, nebo Olomouci?

Na to se nedá úplně odpovědět, každý trenér má svůj styl, je to hodně odlišné.

Kdo je váš oblíbenec?

Mým idolem býval Steven Gerrard, protože jsem v Uničově začínal ve středu zálohy. Ale když jsem se přesunul na stopera, začal jsem sledovat víc obránce. Vzhlížel jsem ke Chiellinimu z Juventusu.

Na oplátku se pak sálem ozývalo povzbuzování: Červená-modrá nebo Viktorkááá Plzeň a samozřejmě také Vašek Jemelka. Celá akce byla součástí projektu Viktorka do škol, jejím partnerem je i Deník. „Projekt zahrnuje 21 základních škol a my jsme si řekli, že bychom chtěli jejich žáky, učitele i rodiče pozvat na Viktorku na fotbal. Vybrali jsme si k tomu první tři jarní kola a zjistili jsme, že to musíme rozšířit na čtyři, protože zájem je obrovský. Celkem se v Doosan Areně prostřídá téměř deset tisíc žáků,“ doplnil mluvčí klubu Václav Hanzlík.

