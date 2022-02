„V záložní řadě máme aktuálně opravdu velkou konkurenci a Dominikovo herní vytížení nebylo takové. Shodli jsme se, že hostování v Baníku Ostrava bude v tuto chvíli nejlepším možným řešením pro obě strany. Přeji mu, aby podával kvalitní výkony,“ okomentoval odchod účastníka loňského Eura do 21 let Adolf Šádek, generální ředitel a majitel plzeňské Viktorie.

Janošek do plzeňské Viktorie přestoupil už v červenci 2018 ze Slovácka, kde následně ještě rok hostoval. Jarní část ročníku 2019/2020 zahájil v modro-červeném dresu, nastoupil i do předkol evropských pohárů proti Olympiakosu Pireus a Antverpám. Ale postupně místo v sestavě ztratil a v zimě pak odešel na hostování do Mladé Boleslavi, kde působil i v první polovině následující sezony. Potom se i kvůli větším hernímu vytížení před Eurem do 21 let přesunul do Zlína.

Na březnovém Euru ve Slovinsku byl v základu jen při remíze 1:1 s domácím celkem, v dalších dvou zápasech vždy jen střídal v závěru. Aktuální sezonu zahájil i kvůli zranění Lukáše Kalvacha základní sestavě Viktorie Plzeň, ale po jeho uzdravení z ní vypadl. Naposledy v Českých Budějovicích už se nevešel ani na lavičku, den předtím skóroval v přípravě za béčko.

