„Na zápas se těším, je to moje první finále poháru,“ prohlásil 26letý obránce Milan Havel navzdory tomu, že viktoriáni nedávno v lize se Slavií prohráli 1:5.

Je ta porážka velkým strašákem? Chcete ji odčinit?

Strašákem určitě ne, naopak, může to pro nás být ponaučení. Je to nový zápas, hrajeme doma. Věřím, že je v našich silách to zvládnout. Je to obrovská výzva a sen.

Ale máte za sebou teď špatné výsledky. Jak bylo těžké oklepat se z poslední porážky s Pardubicemi?

K tomu zápasu se vůbec nechci vracet. Fotbal je naše práce, musíme jít dál. Já osobně jsem si odpočinul doma se synkem, teď už před sebou vidím jen znak Slavie a finále poháru. Je to pro nás velká motivace.

Je ale potřeba zlepšit defenzivu, protože v poslední době dostáváte příliš branek?

To máte pravdu. Je to jedna z věcí, na kterých pracujeme. Věřím, že v budoucnu to bude lepší, ideálně už teď ve čtvrtek se Slavií.

Vy už jste si za trenéra Bílka vyzkoušel hru se třemi stopery i klasický čtyřobráncový systém. Která z těch pozic vám vyhovuje víc?

Do toho bych se nechtěl pouštět. Halfbeka už jsem hrál i na Bohemce. Nemůžu říct, že by mně některý z těch postů vyhovoval víc. Je to na rozhodnutí trenéra, mně osobně je to jedno.

Dá se vůbec se současnou Slavií hrát otevřený fotbal, nebo to bude spíš o bránění?

Je to pohár, takže na remízu hrát nemůžeme. Hraje se na jeden zápas, oba týmy asi budou vycházet ze zajištěné obrany. Ale to jsou čistě spekulace. Uvidíme, co přinese samotný zápas.

Cítíte, že vítězstvím v poháru můžete sezonu zachránit?

Samozřejmě že vítězství v domácím poháru by nám dalo úplně jinou pozici do boje o Evropu. Všichni víme, co se může stát, kdyby Manchester United vyhrál Evropskou ligu. (vítěz českého poháru by šel v tom případě přímo do play-off Evropské ligy. Pokud vyhraje Slavie, přejde tato pozice na třetí tým z ligy – pozn. aut.)