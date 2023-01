„Hradec dokáže sehrát skvělé zápasy i proti silným soupeřům. Nebude to nic lehkého,“ řekl 24letý fotbalista krátce poté, co předal zástupcům 2. základní školy vstupenky na jarní ligovou premiéru s Hradcem Králové.

Během návštěvy školy odpovídal i na dotazy Deníku.

Pavle, je pár dnů před startem jarní části ligy. Jak byste popsal svoje pocity? Je to spíš natěšení, nebo už je znát stoupající nervozita?

Na nějakou nervozitu je ještě brzy. Těším se. Pauza byla kvůli mistrovství světa celkem dlouhá. Myslím, že můžu mluvit za celou kabinu, všichni se těšíme, až to začne.

Do jara jdete na čele tabulky s náskokem dvou bodů na pražskou Slavii. Jak důležité pro vás bude dobře začít?

Hodně. Říká se, že je důležité dobře začít, a já potvrdím, že to platí. Když vyhrajeme, týmu to pomůže, zvedne nám to sebevědomí. Od dobrého startu se můžeme odrazit do dalších zápasů.

Na úvod vás doma čeká Hradec, jaký to je soupeř?

Docela těžký. Poslední dobou předvádí v lize slušné výkony, dokážou sehrát skvělé zápasy i proti silným soupeřům. Rozhodně to nebude nic lehkého.

Čím jsou podle vás nejvíc nebezpeční?

Především netradičním rozestavením, jakým hrajou. Mají ten systém dobře zmáknutý a také na to mají vhodné hráče. V ofenzivě na podzim hodně spoléhali na dvojici Kubala–Vašulín. Ale nevím, jak na tom jsou po zimní přestávce, kdo všechno bude k dispozici. Na druhou stranu, co jsem četl, přišli tam mladí kluci, dobře doplnili kádr. Mají pořád velkou kvalitu.

A co plzeňské posily, jak zapadly do kabiny?

Já myslím, že dobře. Roman Květ už v přípravných zápasech dokázal, že bude velká posila. Ale i Matěj Vydra se do toho postupně dostává. I on pro nás bude vzhledem k jeho bohaté kariéře přínosem.

Jakou po návratu ze soustředění ve španělském Benidormu cítíte formu?

Hodně nám pomohlo, že jsme v generálce na ligu porazili Molde. Ze soustředění jsme se vrátili dobře naladění, měli jsme tam skvělé podmínky pro přípravu. Dobře jsme potrénovali a bylo tam i dost prostoru na taktické věci. Myslím, že jsme na jaro dobře připravení.

Oproti loňsku jste si před jarní částí sezony se Slavií prohodili pozice. Letos vedete ligu vy, nemyslíte, že bylo výhodnější loni útočit ze druhého místa?

(usměje se) Bude to jiné. Loni od nás titul nikdo neočekával, byli jsme černý kůň vzadu. Teď jsme v jiné pozici, patříme k favoritům a chceme titul obhájit.

Cítíte díky tomu i větší tlak?

S tím se musí počítat, když jsou očekávání nejvyšší.

Natěšení jsou i fanoušci. Při akci Zahřejeme se na Viktorce byl o lístky velký zájem. Jak důležitá pro vás je podpora v hledišti?

Zrovna teď po zimní pauze je to možná ještě důležitější než jindy. Doufám, že jsou fanoušci natěšení stejně jako my a že jich přijde co nejvíc. A udělají dobrou atmosféru.

A není to jen klišé, že jsou diváci dvanáctým hráčem?

Ne, určitě nám pomůžou, je to znát. Já jejich podporu na hřišti vnímám hodně. Když cítíte, že vás lidi ženou, týmu to pomůže. Věřím, že společně to dokážeme.