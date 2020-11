Po rozjezdu nové sezony musel skousnout vyřazení z pohárové Evropy a brzy na to přišlo další přerušení české ligy. Její restart zatím nebyl oznámen. „Samozřejmě, že je to nepříjemné, každý by rád pokračoval v hraní ligy. Zvlášť my s Plzní máme co dohánět. Doufáme, že se zase liga co nejdřív rozběhne,“ prohlásil kreativní záložník, jehož navíc 13. listopadu čeká v dresu reprezentace do 21 let v Řecku klíčový zápas o postup na mistrovství Evropy.

Pavle, jak se s tímto pro sportovce složitým obdobím vyrovnáváte?

Snažím se být pozitivní, myšlenkami nikoliv testem na covid. (úsměv) Tvrdě trénujeme, abychom byli co nejlépe připravení na první zápas, který po pauze přijde. Očekáváme každý víkend, že se může liga zase rozjet. Věřím, že to bude stát za to, až se vrátíme do zápasů.

Věříte, že by to mohlo být ještě před reprezentační přestávkou, která je plánována po 10. listopadu?

Spíš než věřím, tak v to doufám. Ale žádné bližší informace nemám, spíš jen náznaky. Já osobně bych to uvítal, protože nás pak čeká s jednadvacítkou důležitý kvalifikační zápas v Řecku, takže bych byl rád aspoň trochu v zápasovém rytmu.

To jsem se chtěl zeptat, jestli pro vás nebude při nominaci nebo pak při skládání základní sestavy komplikace, že liga stojí a vy nehrajete?

Malinko samozřejmě ano, protože někteří kluci hrajou Evropskou ligu nebo v zahraničních klubech. Ale jsem si vědom nějaké pozice v týmu. Mám mu co dát a myslím, že to bylo v posledních zápasech vidět. Ale záleží na trenérovi. Pokud by usoudil, že teď nehraju a nepostaví mě do základu nebo dokonce nenominuje, vezmu to a budu s týmem žít dál.

Podobně je na tom i většina hráčů z české ligy, nemůže to ovlivnit výkon národního týmu?

Všichni si uvědomujeme důležitost zápasu, všichni se poctivě připravujeme, i když se nehraje. Nikdo na to nekašle. Nebojím se toho, věřím, že připravení budeme dobře.

V Řecku vás udrží ve hře o postup jenom vítězství. Máte rád zápasy, v nichž jde o všechno? Kdy je to buď a nebo?

Musím se přiznat, že se mi líbí, když nebereme nic jiného než výhru. Mám rád situace, kdy je na nás tlak.

Před rokem jste se stejným soupeřem hráli doma nerozhodně 1:1, takže víte, co vás čeká? Bude v to v Řecku jiný zápas?

Určitě to bude jiné. Už je to víc než rok, za tu dobu se oba týmy určitě výkonnostně posunuly. Sledujeme výsledky Řeků, v poslední době se jim příliš nedaří (prohráli v Litvě i doma s Chorvatskem, ale zůstávají ve hře o postup na Euro – pozn. aut.), ale pořád to jsou kvalitní hráči. Zvlášť venku to bude hodně těžký zápas.

Jste v kontaktu s reprezentačními parťáky z jiných klubů? Jak oni snáší tu situaci, kdy nemůžou hrát?

Jo, občas si napíšeme nebo zavoláme. Vnímají to podobně jako já, není příjemné jen trénovat a nevědět, kdy se liga znovu rozjede. Ale jsme rádi, že můžeme aspoň trénovat. I tak může fotbalista růst.

Máte vy osobně něco, co vám pomáhá udržovat se v koncentraci?

Pro mě je to jasné. První zápas po restartu v lize, který by měl být podle všeho doma se Spartou. Má se začínat tam, kde se skončilo. A to bude hned obrovský zápas, to je motivace jako blázen. Na takové zápasy se těším. No a pak samozřejmě reprezentační sraz s jednadvacítkou. To je taky obrovská výzva, zvládnout zápas v Řecku a dostat se na mistrovství Evropy do 21 let.

Je v současné situaci, kdy se nehrají zápasy, něco, na co máte víc času?

To je jediná z výhod téhle doby, že máme čas na věci, které v běžném režimu nestíháme. O víkendech se nehraje, máme víc volna. Já osobně se ho snažím věnovat rodině, přítelkyni. Využívám ho i pro svůj další fotbalový růst, na individuální tréninky a další věci.