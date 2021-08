Anglický gólman velšského celku Paul Harrison, který domácí fotbalisty i fanoušky od úvodních minut dráždil tím, jak zdržoval, neunesl tíhu vyřazení a vrazil do jednoho z radujících se viktoriánů. To samozřejmě vyvolalo reakci v plzeňském táboře.

Před brankou u plzeňského kotle gestikulovali zejména kapitán Jakub Brabec a francouzský forvard Jean-David Beauguel. Ten za to sklidil kritiku na sociálních sítích, kde se včera k incidentu také vyjádřil.

„Někteří lidé říkají, že jsem se nechoval v rámci fair play k ostatním hráčům. Ale nejednal jsem v tomto duchu pouze k dvěma soupeřům, brankáři Paulu Harrisonovi a hráči číslo 18, tedy Louisi Roblesovi. A to proto, že oni sami byli arogantní, a to už když jsme hráli u nich v Cardiffu. Nedokážete si představit, co se dělo na hřišti či v tunelu,“ napsal na Twitter franouzský fotbalista v plzeňských službách.

„Za zbytkem jejich týmu jsem přišel a popřál jim hodně štěstí do zbytku sezony. Respektuji vás, pokud to děláte i vy. Ostatní je mi jedno. To je vše. Oko za oko, zub za zub,“ doplnil ještě Beauguel.

Soupeři se „pomstil“ i tím, že v první minutě nastaveného času vstřelil branku, která poslala zápas do prodloužení. A pak ještě proměnil hned první pokutový kop.

Je pravda, že emoce vládly čtvrtečním zápasem po celou dobu. S přibývajícím časem hosté stále častěji polehávali na trávníku. Často se nechávali ošetřit, tahali čas.

A to samozřejmě dráždilo domácí fotbalisty a fanoušky. Za trpělivost se však nakonec dočkali postupu, který s nimi přímo na trávníku oslavil i klubový šéf Adolf Šádek.