Což se ukázalo jako dobrý tah, protože do té doby bylo skóre 0:0. Necelá půlhodina hry stačila obměněné jedenáctce Viktorie ke vstřelení tří gólů a výhře 3:0. Dvě branky vsítil útočník Jean-David Beauguel a jeden gól dal Aleš Čermák.

„Nebyl jsem spokojený s prvními pětačtyřiceti minutami. Bylo to bez emocí, týmovosti, předváděli jsme zbrklost v práci s míčem. Na můj vkus jsme si vypracovali málo střeleckých šancí. Pomohlo nám, že na hřiště přišla parta kluků, kteří jsou momentálně v jiném rozpoložení. Na hřišti to bylo znát, dokázali za pětadvacet minut vstřelit tři góly. Cenné je hlavně to, jakým způsobem je dali,“ zhodnotil utkání kouč Viktorie Adrián Guľa.

Vykrystalizovala se mu základní jedenáctka pro ligu? „Na to je brzy. Ale každý hráč musí cítit, jakou má výkonnost. Potřebujeme, aby ti, co se jim nedaří, udělali víc. To mi chybělo. Proto to ode mně hráči slyšeli výtky razantněji. Jedna věc je, že jde o přípravný zápas, ale za chvíli začíná liga, my musíme mít všechny připravené. Plnohodnotně,“ vysvětlil trenér plzeňské Viktorie.

Západočeši vyhráli třetí duel na soustředění ve španělské Esteponě. Ve čtvrtek zdolali 1:0 japonský Shonan Bellmare, v pátek si 3:0 poradili s bulharskou CSKA Sofia a v pondělí stejným poměrem porazili Örebro, které v minulé sezoně skončilo na devátém místě nejvyšší švédské soutěže.

V pátek čeká Viktorii generálka na ligu proti Krasnodaru. Po zápase výprava odletí ze Španělska domů.

Viktoria Plzeň - Örebro 3:0

Poločas: 0:0. Branky: 71. a 89. Beauguel, 87. Čermák.

Sestava Viktorie: Staněk – Havel (68. Řezník), Hubník (68. Brabec), Pernica (68. Hejda), Hloušek (68. Limberský) – Janošek (68. Čermák), Bucha (46. Hořava), Herc (68. Kalvach) – Mihálik 68. (Kayamba), Chorý (68. Beauguel), Kopic (68. Kovařík).