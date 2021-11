Čekání na výhru Viktorie Plzeň trvá i po sobotním utkání v Ostravě. Svěřenci trenéra Michala Bílka tam v 15. kole fotbalové FORTUNA:LIGY remizovali 2:2, i když po první půli nad Baníkem vedli 2:0. Viktoriáni nevyhráli třetí zápas v řadě, a pokud započítáme i pohárový duel v Mladé Boleslavi, tak už počtvrté za sebou.

Utkání 15. kola první fotbalové ligy: Baník Ostrava - Viktoria Plzeň, 20. listopadu 2021 v Ostravě. Jean-David Beauguel z Plzně. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Kvůli karetnímu trestu obránců a zranění brankáře Staňka musel na stopera vedle kapitána Hejdy útočník Chorý a do branky Hruška. „Na stoperu nastoupil poprvé. Je útočník, takže to bylo pro něj nesmírně těžké. Myslím si ale, že to zvládl dobře,“ řekl trenér plzeňské Viktorie Michal Bílek.