Je to tady. Fanoušci fotbalu se dočkali nové sezony 2023/24 FORTUNA:LIGY, který začíná o tomto víkendu. Viktoria Plzeň načne soutěž sobotním zápasem od 15 hodin v Teplicích, s nimiž minulou sezonu dvakrát remizovala (2:2 a 1:1).

Viktoria Plzeň – FK Teplice (žlutí) 1:1, 30. dubna 2023. | Foto: FCVP / Martin Skála

Obhájce třetího místa uplynulé sezony přes léto vyměnil trenéra. Michala Bílka nahradil Miroslav Koubek.

„Teplice jsou doma velmi štiplavý a nepříjemný soupeř. Je to bojovné mužstvo. Nebude to jednoduché utkání, protože v minulé sezoně tam nevyhrála Sparta, Slavie ani Plzeň. Soupeř bude určitě dobře připravený, protože tepličtí asistenti byli v Rakousku podívat se na náš přátelský zápas s Karlsruhe, takže informace mají. My budeme hrát svoji hru a snažit se přehrát tohoto nepříjemného soupeře,“ řekl trenér Viktorie Koubek.

„Jsme natěšení, nemůžeme se dočkat, až to všechno vypukne a zápasy půjdou rychle za sebou,“ dodal kapitán Plzně Lukáš Hejda.

Viktoriánům se v přípravných zápasech dařilo. Koubek však bilanci šesti výher a jedné remízy nepřeceňuje, ale ani nepodceňuje. „Soutěžní zápasy jsou něco jiného, protože v přípravě hrajete na dvě jedenáctky a často ve vesnickém prostředí. Atmosféra ligového nebo pohárového utkání je úplně jiná. Je příjemné, když se v přípravě daří, ale teď to všechno můžeme hodit do koše, protože začínáme od začátku,“ ví 71letý kouč.

Teplice odehrály v přípravě čtyři utkání a ve všech zvítězily (Varnsdorf 4:0, Ústí nad Labem 2:1, Žižkov 2:1 a Vlašim 3:2).

„Chceme navázat na závěr minulé sezony. Kluci přistoupili ke každému zápasu maximálně koncentrovaně, svoji kůži neprodali lacino. V tom chceme pokračovat. Každopádně respektujeme sílu soupeře, máme ho navnímaného. Ale chceme se zaměřit na naše přednosti, kterými by měla být agresivita a týmový duch. Víme, že se nemůžeme rovnat top klubům a hrát s nimi fotbal,“ sdělil před utkáním trenér Teplic Zdenko Frťala.

