Fotbalisté Viktorie Plzeň nastoupili k dnešnímu šlágru 14. kola FORTUNA:LIGY na hřišti pražské Slavie v brance s Jindřichem Staňkem, který se vrací do sestavy po téměř měsíci od zranění v domácím zápase s Jabloncem.

Plzeňský brankář Jindřich Staněk v přípravě. | Foto: fcv

„Jsme rádi, že je Jindra zdravý a zpátky v brance, rozhodli jsme se tak asi tři dny zpátky. Podstoupil určité fyzické testy a je v pořádku,“ uvedl před výkopem plzeňský asistent Marek Bakoš.

Už v týdnu před zápasem dostala brankářská jednička Viktorie od lékařů svolení, že může jít do boje. Konečné rozhodnutí tak bylo na něm samotném, samozřejmě po konzultaci s plzeňskými trenéry. A opět se ukázalo, že 27letý gólman se zkušenostmi z Anglie i české reprezentace je tvrdá nátura, když se rozhodl nastoupit. Chránit ho bude speciální helma, kterou mu poslal z Londýna plzeňský rosák Petr Čech, jenž v ní chytal Premier League po zranění hlavy.

Staněk chyběl v plzeňské brance téměř měsíc, 8. října musel střídat v 77. minutě po ostrém zákroku kolenem do oblasti krku od jabloneckého forvarda Václava Drchala. Chvilku byl i bez sebe, ale když opouštěl Doosan Arenu, už kynul směrem k fanoušků. V nemocnici však tentokrát zůstal delší čas na pozorování, protože podruhé v krátké době utrpěl otřes mozku. Předtím to bylo po střetu se spoluhráčem Sampsonem Dwehem v 17. minutě utkání s Pardubicemi (24. září).

„Jsem v pořádku, ale od tréninku si po domluvě s lékaři nechám krátkou pauzu, abych se dal stoprocentně do kupy a mohl do toho zase dávat maximum,“ vzkázal později z nemocnice Staněk fanouškům.

V obou případech, kdy pro zranění střídal, šel za něho do branky Marián Tvrdoň a záskok zvládl, viktoriáni obě zmíněná utkání dovedli k vítězství. Ale pak se slovenskému gólmanovi v plzeňských službách nepovedl ligový zápas v Liberci (0:3) a tak si v následném utkání Konferenční ligy odbyl ostrý křest ohněm v chorvatském Záhřebu 18letý mladík Viktor Baier.

Branku nedostal a i díky němu Plzeň vyhrála 1:0, to doma v lize s Karvinou už inkasoval (0:1). Ne, že by za gól mohl, ale zápas v bouřlivé, mnohdy až nenávistné atmosféře v pražském Edenu by na něho byla asi příliš. I proto padla volba, že do branky půjde zkušenější Jindřich Staněk. Pro něho to je zvláštní návrat do Edenu. Při posledním utkání na Slavii v nadstavbě o titul střídal po čtvrthodině hry hraněného Tvrdoně.

