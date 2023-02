„I když jsme prohrávali, bylo vidět, že kluci chtějí zápas zvládnout. Sehráli jsme dobré utkání, drželi jsme balon, chtěli jsme hrát jednoduše, ze strany na strany, abychom domácí rozběhali. Ve druhé půli to bylo podobné. Pro nás bylo samozřejmě dobře, že druhý gól Brna neplatil a my to pak brzy na to otočili,“ mohl si plzeňský kouč Michal Bílek oddechnout po závěrečném hvizdu. Viktoriáni venku neprohráli už 21 zápasů, ale dál je v tabulce o bod za vedoucí Slavií.

To jeho brněnský protějšek Richard Dostálek byl o poznání smutnější. „Kluky musím pochválit, sáhli si na dno svých sil. Chvílemi to bylo z naší strany i fotbalisté, dokázali jsme soupeře přehrál. Zlomilo se to, když jsme místo gólu na 2:0, inkasovali vyrovnávací gól. Pak jsme malinko vypadli z tempa a soupeř toho využil,“ říkal kouč Zbrojovky.

Viktoriáni vyběhli k zápasu v Brně se dvěma změnami v základní sestavě, do které se vrátil podle očekávání kapitán Hejda a na pozici pod hrotem dostal před Vlkanovou přednost nováček Květ. „Je důraznější, schopný zakončit z větší vzdálenosti. Na podzim měl v Bohemce skvělou formu,“ vysvětloval tuhle volbu plzeňský asistent Pavel Horváth. Ale ani to zpočátku zlepšení nepřineslo, obrat přišel až po hodině hry.

Ale pojďme pěkně po pořádku. Texlův přetažený centr ve třetí minutě spadl na břevno plzeňské svatyně, na druhé straně netrefil branku z trestného kopu Mosquera. V osmé minutě už šla Zbrojovka do vedení, když si na centr Hrabiny do malého vápna mezi zadáky Viktorie naskočil Ševčík a otevřel skóre – 1:0.

Plzeň se hned vrhla za vyrovnáním, ale střelu Květa v 11. minutě zpoza šestnáctky vychytal brněnský gólman Berkovec. Kdo by v tu chvíli tušil, že to bude na dlouhé minuty jediná příležitost hostů…

Ty stihla ve 20. minutě další pohroma, když po faulu Blechy musel ze hřiště kvůli zranění klíčový muž sestavy Kalvach, kterého střídal nigerijský záložník Ndiaye. Zbrojovce se navíc dařilo chytrou hrou otupit tlak soupeře, naopak do brejku šel ve 23. minutě po špatné rozehrávce domácí kapitán Řezníček, Hejda ho fauloval a následný trestný kop Součka z 18 metrů musel vytáhnout plzeňský brankář Staněk.

Pak už sice zase převzali otěže zápasu viktoriáni, ale nic z toho nevytěžili. Ve 37. minutě se po přihrávce Hejdy nedostal k zakončení Jemelka. Obléhání domácí branky však pokračovalo a po hlavičce Chorého musel vyškrábnout míč na roh domácí gólman, který pak ukryl v rukavicích i Pernicův pokus. To bylo v prvním poločase vše.

„Plzeň nepředvedla kromě jedné střely Květa nic,“ uvedl k tomu v televizním studiu spolukomentátor a bývalý prvoligový fotbalista Jan Rajnoch.

Druhou půli začala lépe Plzeň, ale hlavičku Chorého jistě lapil gólman Zbrojovky. Ale když v 55. minutě zazmatkoval při rozehrávce jeho plzeňský protějšek, byli hosté rádi, že Hladík jeho zaváhání nepotrestal druhým gólem. Jenže jen chvíli po sérii dalších chyb v plzeňské defenzivě dostal po přihrávce Ševčíka míč do sítě Řezníček, ale byl v ofsajdu.

Místo euforie na straně domácích se hosté dočkali vyrovnání, Bucha si po centru křikl na Havla, aby mu pustil balon a po dvanácti zápasech vstřelil ligový gól – 1:1.

Po chvilce dala brněnská obrana podobně času i Kopicovi, jehož střelu na cestě do sítě zastavil obránce Hrabina. Šajtle Jemelky v 66. minutě pak byla hodně nepřesná. Ale plzeňské fotbalisty to dlouho nemrzelo, v 68. minutě vymetl Kopic nádhernou ranou zpoza šestnáctky šibenici brněnské branky – 1:2. Bylo to po trestném kopu Vlkanovy po faulu Matejova u brankové čáry právě na Kopice.

Zbrojovka pak dohrávala od 75. minuty bez vyloučeného Divíška, ten viděl po faulu nejprve žlutou kartu, ale sudí Orel ji po zásahu kolegy u videa přehodnotil na červenou. Pro Brno to byla další krutá rána a další přišla v nastaveném čase, když se na poslední roh vydal i gólman Berkovec. Jenže po špatné rozehrávce a brejku tří viktoriánů na prázdnou branku Vlkanova pohodlně určil konečný výsledek – 1:3.

Zbrojovka Brno – Viktoria Plzeň 1:3

Poločas: 1:0. Branky: 9. Ševčík – 59. Bucha, 69. Kopic, 90+6. Vlkanova. Rozhodčí: Orel – Caletka, Matoušek. ŽK: Ševčík – Hejda, Ndiaye, Květ. ČK: Divíšek (75. Brno). Zbrojovka Brno: Berkovec – Hrabina, Endl, Šural, Divíšek – Texl (81. Pachlopník), Souček (37. Hladík) – Matejov (70. Alli), Blecha (70. Granečný), Ševčík (81. Rogožan) – Řezníček. Viktoria Plzeň: Staněk – Havel, Hejda, Pernica, Jemelka – Bucha, Kalvach (21. Ndiaye) – Kopic (89. Jirka), Květ (62. Vlkanova), Mosquera – Chorý.