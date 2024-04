Fotbalisté plzeňské Viktorie jen remizovali ve 29. kole FORTUNA:LIGY na hřišti Slovácka 1:1. Po čtvrtečním utkání Konferenční ligy ve Florencii poslal trenér Plzně Miroslav Koubek do zápasu hodně kombinovanou sestavu. Kvůli zranění nedohrál obránce Radim Řezník. První gól duelu vstřelil hostující Metsoko, za domácí vyrovnával z penalty Daníček.

Slovácko - Viktoria Plzeň 1:1, 21. dubna 2024. | Foto: fcv

„Bod určitě bereme. Musíme ho brát, protože jsme věděli, že Slovácko do toho dá dneska všechno, což se ukázalo. Byl to náročný zápas. Slovácku se na jaře nedaří, ale proti nám to byl soupeř, jak ho známe. Domácí za to vzali a měli jsme s nimi velkou práci,“ říkal kouč Viktorie Plzeň Miroslav Koubek.

Od první minuty vyběhli na trávník za Viktorii například Paluska, Řezník, Havel, Souaré, Mosquera, Traoré nebo Metsoko.

„Pochopitelně jsme zvolili obměnu sestavy, abychom trochu ušetřili síly na středu proti Zlínu v semifinále domácího poháru. Hráli jsme ve čtvrtek a dneska. V poločase jsme střídali Lukáše Kalvacha, který hrál výborně, za Lukáše Červa. Od úterka jsme na cestě ke dvěma zápasům, takže se snažíme rozkládat ubývající síly,“ vysvětlil 72letý trenér.

V první půli vyhrála Viktoria 1:0 na střely na bránu. A právě jediný pokus Metsoka z hranice malého vápna skončil za zády domácího gólmana Fryštáka.

„Musím pochválit základní jedenáctku i kluky, kteří pak střídali, protože jsme permanentnímu a fyzickému tlaku a kontaktnímu fotbalu dokázali velmi slušně odolat. Milan Havel odehrál po těžkém úrazu celý zápas a bude jen lepší a lepší,“ prohlásil Miroslav Koubek.

Ve druhé pětačtyřicetiminutovce mělo více ze hry Slovácko. Jeho nápor přinesl kýžený gól v 73. minutě. Chvíli předtím plzeňský stoper Dweh zastavil rukou střelu Hofmanna ve vápně a rozhodčí po přezkoumání u videa nařídil penaltu. Tu Daníček s přehledem proměnil.

V závěru utkání mohli rozhodnout plzeňští Šulc a Červ, ale minuli branku.

„Do zápasu jsme se dostávali pomaleji, ale poté jsme dokázali být nebezpeční při přechodech do útoku. Mohli jsme i skórovat při obrovské šanci Červa,“ upozornil zkušený lodivod.

„Cením si kompaktního, bojovného a organizovaného výkonu, který jsme podali v defenzivě. Ale ani směrem dopředu toho nelze tolik vytknout,“ dodal Koubek.

