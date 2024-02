Teprve v posledním zápase před startem ligy neokusili chuť vítězství. Na závěr herního kempu ve Španělsku se fotbalisté Viktorie Plzeň rozešli s dánským Aarhus AGF smírně 1:1. Předtím v Benidormu porazili maďarský Ferencvaros (3:1) i ukrajinský Kryvbas Kryvyj Roh (3:0).

Plzeňský kapitán Lukáš Hejda považuje španělské soustředění za vydařené. | Foto: fcv/Jan Kubíček

„Soupeř byl velice kvalitní. Bylo to hodně o běhání a soubojích. Myslím, že nás Aarhus dostatečně prověřil,“ prohlásil po nerozhodné generálce s dánským Aarhusem plzeňský kapitán Lukáš Hejda, který si pochvaloval celý pobyt ve Španělsku.

„Podmínky jsme tady měli super, zápasy se nám celkem podařily. Můžeme být spokojení, jsme připravení,“ doplnil zkušený stoper.

Zdroj: Youtube

Proti Aarhusu poslal Plzeň do vedení ve 13. minutě Šulc, když předtím našel Kalvach přihrávkou u lajny Vydru, jenž poslal míč z první na blonďatého mladíčka a ten po úniku překonal v pádu dánského brankáře – 1:0.

Pak se hrálo bez vážnějších šancí. Až se ve 34. minutě postavil k trestnému kopu zpoza šestnáctky plzeňský záložník Kalvach a jeho střela se jen otřela o tyč. Tři minuty na to Aarhus vyrovnal. Po autu přišel centr z pravé strany, do něhož se na malém vápně opřel Bech a nedal Jedličkovi šanci – 1:1. Dánský celek mohl ještě do půle otočit vývoj skóre, jenže Serra zblízka branku netrefil.

Do druhé půle poslal plzeňský trenér Miroslav Koubek na trávník postupně jedenáct nových hráčů, po zranění už nastoupili i Sýkora, Holík a Jirka. Tempo hry tím trochu utrpělo, ale i tak mohli viktoriáni v závěru strhnout vítězství na svoji stranu. Jenže trestný kop Mosquery ze 79. minuty vytáhl gólman Hansen s obtížemi na roh. A když už ho dvě minuty poté Jemelka překonal, hlavičkoval na malém vápně v ofsajdu.

Oba celky se tak rozešly smírně 1:1. Plzeňští hned po utkání zamířili domů. Dnes a zítra mají volno, v neděli už pak začnou ladit formu na první ligové kolo, v němž hostí v sobotu 10. února od 18 hodin Mladou Boleslav.

„Jak se start jara blíží, člověk se víc těší. Věřím, že bude vyprodaná Doosan Arena, chceme to zvládnout za tři body,“ dodal plzeňský kapitán Lukáš Hejda.