Součástí archu budou například známky připomínající duel s Juventusem Turín z roku 1935, postupový zápas do Ligy mistrů s Kodaní či titul pro Čišu. Na jedné ze známek bude také kapitán české reprezentace a odchovanec Viktorie Vladimír Darida, který vstřelil gól v Evropské lize proti Schalke, tedy v utkání, v němž byla otevřena zrekonstruovaná Doosan Arena. „Známka, na které jsem, mi udělala radost a těším se, až si ji pořídím. Jsou to krásné vzpomínky a hezká památka,“ řekl pro web Viktorie Darida.

Limitovaná edice 110 kusů, jeden arch s 25 poštovními známkami, vznikla ve spolupráci s tvůrcem známek Milanem Bauerem a jedná se o platné státní ceniny, oficiální poštovní známky ČR kategorie „B“. „Ve spolupráci s Českou poštou jsme připravili i speciální výroční poštovní razítko, které bude platné pouze pro den 30. června 2021, tedy v den oficiálního zahájení prodeje,“ vysvětlil Miroslav Bezděka, marketingový manažer klubu.

Bauer je plzeňským rodákem a spolupráce na designu poštovních známek Viktorie ho potěšila.

Generální ředitel Viktorie Adolf Šádek uvedl, že poštovní známky jsou v českém sportovním prostředí unikátem. „Věřím, že se fanouškům budou líbit,“ dodal.

Známky nebude možné zakoupit jednotlivě, ale pouze v rámci speciálních výročních produktů (viz box). Přednostní právo nákupu mají držitelé permanentek ze sezony 2020/21 od sobotních 10 hodin do úterních 12 hodin na e-mailu: bednarova@fcviktoria.cz. V e-mailu je potřeba vyplnit jméno, příjmení a číslo permanentní vstupenky. Rezervovat lze jen jeden výroční arch s 25 známkami (vybrat si lze buď variantu za 1911, či variantu za 1399 Kč – viz box) a maximálně jeden kus pamětního listu od každého druhu.

Ostatní si budou moci rezervovat známky od úterý 22. června od 13 hodin.

Oficiální prodej známek, pamětní obálky se známkou a pohledu se známkou bude zahájen 30. června ve Viktoria shopu.

Prodej známek

Celý arch s podpisy vybraných legend na výročních deskách (limitovaná edice 110 kusů, která je zároveň očíslována a její cena je 1911 Kč).

Celý arch známek (limitovaná edice 110 kusů, která je zároveň očíslována a její cena je 1399 Kč).

Pamětní list s jednou známkou ze zápasu TJ Škoda Plzeň vs. Bayern Mnichov (1971) s Františkem Plassem.

Pamětní list z oslav prvního titulu s Pavlem Horváthem.

Pamětní list z oslav čtvrtého titulu s Davidem Limberským.

Pamětní list z prvního postupu do Ligy mistrů s Danielem Kolářem (limitované edice 110 ks za cenu 179 Kč).

Pamětní list se dvěma známkami – první s logem klubu z roku 1911 a druhá se současným logem.

Pamětní list se dvěma známkami – první se stadionem před rekonstrukcí a druhá s novou Doosan Arenou (limitované edice 110 ks za cenu 199 Kč).