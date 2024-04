Fotbalisté plzeňské Viktorie přivítají v semifinále MOL Cupu zachraňující se Zlín. Hraje se ve středu od 18 hodin v Doosan Areně, na vítěze čeká ve finále pražská Sparta.

V únoru vyhráli fotbalisté Viktorie Plzeň ve FORTUNA:LIZE nad Zlínem doma 3:0. Teď je stejný soupeř čeká v MOL Cupu. | Foto: fcv/Martin Skála

Kolikrát už se v Plzni mluvilo v této sezoně o tom, že viktoriány čeká zápas roku?

Letos minimálně dvakrát, při odvetách vyřazovací části Konferenční ligy doma se švýcarským Servette Ženeva a minulý čtvrtek v italské Florencii, kde padli až po prodloužení 0:2.

„Na takovou otázku jsem v téhle sezoně odpovídal už asi čtyřikrát. A doufám, že to nebude letos poslední životní zápas,“ usmál se mladý stoper Robin Hranáč cestou do italské Florencie.

Tam sice pouť viktoriánů pohárovou Evropou skončila, ale na domácí scéně pokračují dál. A stále mají o co hrát, i když šance na zisk titulu už jsou jen teoretické a na třetím místě ligové tabulky mají pohodlný náskok 14 bodů na čtvrtou Ostravu.

Veškerou pozornost teď tedy upínají k tuzemskému poháru MOL Cup, kde je ve středu od 18 hodin čeká v domácí Doosan Areně semifinále proti Zlínu, který v lize bojuje o záchranu.

„Utkání chceme zvládnout, přikládáme mu velkou důležitost,“ prohlásil trenér Miroslav Koubek. „Už netancujeme na třech svatbách, ale jen na dvou. I tak meleme z posledního, kluci mají v nohou oproti ostatním týmům ligy navíc šestnáct zápasů v Evropě. Není jednoduché udržet pořád špičkovou formu,“ říkal na tiskové konferenci po nedělním ligovém utkání na Slovácku (1:1).

Zdroj: Youtube

Teď ale v Plzni cílí minimálně na postup do finále MOL Cupu, kde číhá pražská Sparta. Už to by totiž viktoriánům s největší pravděpodobností (pokud zároveň udrží i třetí místo – pozn. aut) zajistilo, že budou hrát v létě o Evropskou ligu.

I proto trenér Koubek na Slovácku (1:1) prostřídal sestavu. Většinu opor nechal odpočívat po náročném utkání ve Florencii, odkud se tým přesunul rovnou na Moravu. „Mohli jsme se tak soustředit na regeneraci, kdybychom se vraceli do Plzně, byli bychom jenom na cestách,“ vysvětloval plzeňský kouč tento tah.

V základu bylo hned osm změn, z obvyklé sestavy nastoupili jen brankář Jedlička, zkušený forvard Vydra a ve středu zálohy Kalvach, kterého v poločase střídal Červ.

„To bylo předem naplánované, že se protočí. Brali jsme to tady trochu jako přátelák,“ usmál se trenér Viktorie.

„Kluci toho mají tolik v nohou, už ve středu nás čeká pohár se Zlínem. Museli jsme rozložit zatížení, jak jen to bylo možné. Bylo vyloučené, aby nastoupili hráči, kteří měli v nohou těžký zápas s prodloužením ve Fiorentině,“ vysvětloval 72letý kouč.

Jeho plány ale měly i trhlinu, už ve 12. minutě musel Hranáč naskočit při zranění zkušeného Řezníka. Přitom hrát vůbec neměl. „Ale on je teď v takové fyzické i psychické fazoně, že to zvládne,“ řekl Koubek na adresu mladého stopera, jenž si svými výkony říká o reprezentaci.

Ale teď bude třeba v plzeňské sestavě v pohárovém semifinále proti Zlínu. Ten s Viktorií oba ligové zápasy prohrál, na podzim doma ještě pod koučem Vrbou 1:7 a v únoru v Plzni 0:3.

Naposledy v lize uhrál Zlín bezbrankovou remízu v Jablonci a základní část zakončí v neděli s Karvinou.

Jak si povede v Plzni?