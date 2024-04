Plzeňští fotbalisté přispěli za posledních pět let do klubového koeficentu 40 body, což je o patnáct víc než obhájce mistrovského titulu Sparta. V českých klubů je na tom lépe jen Slavie (68).

Lítý boj s Fiorentinou, fotbalisté brali remízu, teď se chystají na Slavii, která přijede v neděli. Hraje se od 18.00. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

A kdybychom se ohlédli ještě více do minulosti, do let po prvním titulu v roce 2011, vyznělo by srovnání pro viktoriány ještě lépe.

Tím, že ve čtvrtek uhráli doma proti Fiorentině bod za bezbrankovou remízu, zajistili českému fotbalu přímou účast v Lize mistrů od sezony 2025/2026.

„Do budoucna je to pro český fotbal výborný. Koeficient je super, pro nás dobře, že se nám to povedlo,“ říkal zkušený obránce Radim Řezník. Trenér Miroslav Koubek tím zase vysvětloval svoje vítězné gesto bezprostředně po zápase.

„V tu chvíli jsem myslel na český koeficient. Proto ta radost,“ prohlásil na tiskové konferenci kouč Viktorie. „A taky mě potěšil náš výkon,“ pochválil vzápětí svůj tým, který zvládl taktickou bitvu, přestože chybělo deset hráčů.

Gratulace přicházely i od největších rivalů Sparty a Slavie, kteří tuší šanci, že by si za rok mohli zahrát skupinu Ligy mistrů. „Bravo, Plzeň, Česko je desáté!“ radoval se na síti X předseda Slavie Jaroslav Tvrdík, který sledoval utkání s Fiorentinou přímo v plzeňské Doosan Areně.

V neděli se sem vrátí se svým klubem, ale to už jistě viktoriánům přát nebude. Slavia se po minulém kole vyhoupla do čela ligové tabulky a pokud tam chce zůstat i po víkendu, musí v Plzni myslet na vítězství.

Jenže tým trenéra Koubka bude jistě proti, navzdory tomu, že ho ve čtvrtek čeká náročná pohárová odveta v italské Fiorentině.

„Je pravdou, že kluci vydali velké množství sil. Ale budeme moct nasadit hráče, kteří v poháru nemohli nastoupit,“ zmínil plzeňský kouč vykartované Kopice s Dwehem a hráče, kteří nejsou na pohárové soupisce (Souaré, Havel, Metsoko). Otazník zůstává nad startem záložníka Mosquery.

„Jsme v očekávání, těšíme se. Bude to další zápas s týme evropské úrovni,“ uznal trenér Miroslav Koubek kvality Slavie, kterou ale bude chtít obrat o body.

Nedělní utkání začíná v plzeňské Doosan Areně od 18 hodin a už dlouho dopředu je beznadějně vyprodané.

Příspěvek českých zástupců v klubovém koeficientu UEFA:

1. Slavia Praha 68 bodů (17,5; 10,5; 15,5; 16,5; 8)

2. Viktoria Plzeň 40 (22,5; 9,5; 4; 2,5; 1,5)

3. SpartaPraha 25 (14; 0,5; 6; 4; 0,5)

Pozn.: zahrnuje bodový příspěvek tří nejlepších českých klubů za posledních pět sezon.