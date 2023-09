Viktoriáni potkají ve skupině někdejší tým kouče Bílka i soupeře pražských S

Bývalý plzeňský trenér Michal Bílek vedl v minulosti i kazašskou Astanu. Ballkani a Dinamo Záhřeb se zase v evropských pohárech utkaly se Slavií, resp. Spartou.

Chorvatské Dinamo Záhřeb, na snímku v modrém z Letné, ztroskotalo v kvalifikaci Evropské ligy na pražské Spartě, teď vyzve ve skupině té Konferenční Viktorii Plzeň. | Foto: Foto: Deník/Michal Káva

Pro diváky nepříliš atraktivní, ale nesmírně zajímavou skupinu určil páteční los Konferenční ligy fotbalistům Viktorie. V pohárové Evropě se Plzeňští vydají zpátky do Kazachstánu a Kosova, kde už hráli v kvalifikaci. Všichni jejich soupeři navíc mají poměrně čerstvou zkušenost s českým fotbalem.

FC BALLKANI (Kosovo)

Odveta se bude hrát na stadionu v Prištině, kde viktoriáni vyřadili díky vítězství 2:1 ve 2. předkole EKL jiný kosovský klub FC Drita. Poslední mistr své země vyhrál i letos obě ligová utkání.

V úvodním předkole Ligy mistrů vypadlo s Ludogorcem Razgrad (0:4, 0:2), ale v kvalifikaci Konferenční ligy přešlo přes severoirské Larne, gibraltarský Lincoln i běloruský BATE Borisov.

Loni hrálo ve skupině EKL s pražskou Slavií (0:1, 2:3).

FC ASTANA (Kazachstán)

Hned při prvním výjezdu ve skupině C se plzeňští fotbalisté vydají do Kazachstánu, kde výhrou 2:1 v play-off položili základ k postupu do skupiny přes Tobol Kostanaj, který pak porazili i v domácí odvetě (3:0). Ale teď je čeká ještě těžší protivník – obhájce mistrovského titulu, který je letos v tabulce třetí.

Z boje o Ligu mistrů ji vyřadilo Dinamo Záhřeb (0:4, 0:2), s nímž se teď Plzeň utká ve skupině EKL, když pak v Evropě nestačila ani na Ludogorec Razgrad (2:1, 1:5).

Klub vznikl v roce 2008 sloučením dvou nepříliš úspěšných týmů Megasport a Alma-Ata. A za rekordně krátkou dobu, i díky štědré podpoře železniční společnosti KTZ, vylétl tehdejší Lokomotiv až do Ligy mistrů, základní skupinu si zahrál v roce 2015, rok předtím získal první ligový titul.

Kazašskou ligu vyhrávala Astana nepřetržitě až do roku 2019. O rok později ji vedl společně s národním týmem Kazachstánu i trenér Michal Bílek, předchůdce Miroslava Koubka na plzeňské lavičce. Poprvé do evropských pohárů dostal tým v roce 2013 zase jiný český kouč Miroslav Beránek.

Výhodou Astany je i to, že hraje na umělé trávě, stadion má kapacitu 30 tisíc diváků.

DINAMO ZÁHŘEB (Chorvatsko)

Pro fanoušky nejsnáze dosažitelná destinace, z Plzně je to autem necelých sedm hodin. Dá se tedy očekávat, že tam vyrazí řada fanoušků.

Ostatně podobně tomu bylo i v únoru 2019, kdy ve vyřazovací části Evropské ligy po výhře 2:1 padli 0:3.

Dinamo letos narazilo v kvalifikaci EL na pražskou Spartu, doma vyhrálo 3:1, ale na Letné prohrálo 1:4.

Jde o nejslavnější chorvatský klub, který má 31 titulů a v roce 1967 vyhrál i Pohár veletržních měst (později Pohár UEFA). Má však také nechvalně známé ultras Bad Blue Boys, kteří v této sezoně evropských pohárů nemůžou cestovat na venkovní zápasy.

Jízdní řád skupiny C

21. září, 21.00 Doosan Arena

VIKTORIA PLZEŇ – FC Ballkani

5. října, 16.30 Astana Arena

FC Astana – VIKTORIA PLZEŇ

26. října, 21.00 Maksimir st.

Dinamo Záhřeb – VIKTORIA

9. 11., 18.45 Doosan Arena

VIKTORIA – Dinamo Záhřeb

30. 11., 18.45 Priština

FC Ballkani – VIKTORIA PLZEŇ

14. 12., 21.00 Doosan Arena

VIKTORIA PLZEŇ – FC Astana