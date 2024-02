Hned dvojice mladých fotbalistů z kádru plzeňské Viktorie – brankář Viktor Baier a stoper Jan Paluska – prodloužila s klubem smlouvy až do léta 2027. To je jasný důkaz, že noví majitelé myslí i na budoucnost.

Zleva: Viktor Baier, sportovní ředitel Viktorie Plzeň Daniel Kolář a Jan Paluska. | Foto: fcv

„Oba hráči mají obrovský potenciál a kvality, které prokázali tím, že si dokázali vybojovat pevné místo v našem kádru, na podzim na sebe upozornili například i v základní skupině Evropské konferenční ligy, patří do reprezentačního výběru do 19 let. Navíc u obou vidíme obrovskou chuť na sobě neustále pracovat a posouvat se,“ řekl klubovému webu sportovní ředitel Viktorie Plzeň Daniel Kolář.

„Prodloužení jejich stávajících smluv je tedy logickým krokem a těšíme se na další spolupráci,“ dodal.

Baier i Paluska byli nedávno s reprezentací do 19 let na přípravném kempu ve španělském Pinataru, kde mladí Češi dvakrát prohráli s Dánskem (2:3 a 1:3). Na konci března je pak čeká v Itálii hlavní fáze kvalifikace o mistrovství Evropy, kde se kromě domácích střetnou i se Skotskem a Gruzií.

Snový večer mladého gólmana Baiera. Klíčový zákrok a čisté konto

„Jsem nadšený. Tím, že mohu nosit dres Viktorky, se mi plní velký sen a strašně si toho vážím. Každý den je pro mě obrovská zkušenost, snažím se neustále učit a zlepšovat,“ uvedl pro stránky Viktorie po podpisu smlouvy devatenáctiletý brankář Viktor Baier, který si premiéru v brance Viktorky odbyl při náročném duelu UECL v Záhřebu, kde vychytal čisté konto a přispěl k výhře 1:0.

Zachytal si i při venkovním zápase s FC Ballkani nebo doma s Astanou. „Tyto zápasy pro mě byly neuvěřitelným zážitkem. A doufám, že jich společně ještě zažijeme co nejvíce,“ svěřil se Baier.

Také osmnáctiletý obránce Jan Paluska si na podzim odbyl premiéru v Evropské konferenční lize. „Když jsem byl v klubové akademii, přesně o tomhle jsem snil. Chtěl jsem jednou obléknout hlavní dres Viktorky a vyběhnout v něm před skvělé fanoušky. Vážím si toho a jsem za tuto šanci vděčný," prohlásil na klubovém webu Jan Paluska.

Debutant Paluska založil útok před prvním gólem proti Gziře