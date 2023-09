Fotbalisté Viktorie Plzeň poznali po dvanácti vítězných zápasech v řadě jak chutná porážka, ve šlágru 10. kola FORTUNA:LIGY prohráli na Spartě 1:2, když vyrovnávací gól Cadua neplatil kvůli předchozí ruce Dweha a v nastaveném čase vyhlavičkoval domácí Vitík střelu Kalvacha, která směřovala do odkryté branky.

Plzeňští fotbalisté prohráli v 10. kole FORTUNA:LIGY i s Jindřichem Staňkem v brance na hřišti pražské Sparty 1:2. | Foto: fcv/Jan Kubíček

Jedna rekordní série plzeňské Viktorie tak skončila, je však potřeba brzy nastartovat další. Už ve čtvrtek čeká svěřence trenéra Miroslava Koubka utkání Evropské konferenční ligy v kazašské Astaně.

„Sparta vyhrála zaslouženě, my jsme nezachytili nástup. Nehráli jsme dobře polovičku prvního poločasu, i když jsme upozorňovali, že soupeř hraje velice nátlakově, má vysoký presink, měli jsme s tím potíže. Báli jsme se hrát, chyběla lepší rozehrávka, museli jsme na to reagovat střídáním a pak jsme se srovnali,“ litoval plzeňský kouč Miroslav Koubek špatného vstupu do zápasu.

„Ale od 30. minuty jsme odehráli dobrý part. Sparta je o rok dál, je sehranější, zkušenější. My přebudováváme mančaft a dneska to bylo znát. Ano, porážka 1:2 je mrzutá, mohli jsme vyrovnat, ale viděl jsem tam i několik přechodů Sparty, po nichž jsme mohli potřetí inkasovat,“ doplnil zkušený trenér Viktorie.

„Mám respekt k Plzni, která dala přes léto dohromady dobrý tým. Ale moji svěřenci hráli skvěle, pohlídali jsme centry i skvělé standardky soupeře, ubránili jsme to. Takhle nějak se chceme prezentovat,“ kontroval Brian Priske, dánský trenér ve službách pražské Sparty.

Před zápasem tolik diskutované téma, zda nastoupí v plzeňské brance reprezentant Staněk, jenž kvůli zranění hlavy střídal v minulém zápase s Pardubicemi (6:2), rozsekla až předzápasová rozcvička, po níž bylo jasno, že Plzeň půjde do šlágru 10. kola FORTUNA:LIGY se svojí jedničkou v zádech.

Jenže Staněk už ve druhé minutě inkasoval. Ryneš poslal přihrávku doleva na Haraslína, ten prošel kolem Kopice do šestnáctky, zasekl si balon, a když zjistil, že to na střelu není, posunul na Laciho a který zblízka otevřel skóre – 1:0.

Viktoriány rychle inkasovaný gól otřásl, zato Sparta se dál hnala na zteč plzeňské defenzivy. Ve 12. minutě při ráně Ryneše i dorážce Sadílka už plzeňský gólman zasáhl a svůj tým podržel. Až potom poprvé zahrozili hosté, Cadu centroval, ale spoluhráči si při zakončení nedohodli a Durosinmi po čtvrt hodině prováhal moment na střelu.

Pak zase zahrozili domácí, Kuchta pálil v 21. minutě z úhlu do gólmana Staňka. Plzeň pak udeřila hned z prvního rohu ve 26. minutě, při centru Kalvacha přeskočil Durosinmi stopera Vitíka a hlavou o zem vyrovnal – 1:1. Byl to vůbec prví gól v této sezoně, který Sparta inkasoval v první půli.

Jenže radost z vyrovnání netrvala ani minutu, Sadílek pláchl po přihrávce Birmančeviče po pravé straně a předložil míč před branku a na Kuchtu a ten poslal domácí znovu do vedení – 2:1.

Viktoriáni ve 30. minutě také vstřelili gól, po dlouhém autu Durosinmiho poslal Kopic těžkým kopem v šestnáctce Sparty míč ke Caduovi, jenž ho poslal do sítě, ale sudí branku neuznal pro ruku Dweha. Trenér Koubek pak stáhl ze hry Traorého a poslal na hřiště druhého forvarda Chorého, v závěru prvního poločasu přišel velký tlak Plzeňských, kýženého vyrovnání se nedočkali, i když pár slibných možností měli.

Viktoria začala aktivně i druhou půli, ale rychlý přechod Sparty jí dělal problémy. Po jednom takovém pálil ve 49. minutě nad Kuchta, Sparta po hodině hry tlak hostů na nějaký čas otupila. Až v

72. minutě se Chorého hlavička po dalším rohu Kalvach se snesla těsně vedle. Na druhé straně plzeňský gólman Staněk ve spolupráci s Hranáčem hasili brejk Olatunjiho, stejnému hráči pak skočil do další střely Hejda.

V závěru neplatil kvůli ruce ani gól sparťana Sörensena a v nastaveném čase zabránil ve vyrovnání stoper domácích Vitík, který vyhlavičkoval střelu Kalvacha, která směřovala už za záda překonaného brankáře Vindahla. Plzeňská Viktoria v té chvíli sahala po bodu.

„Viděli jsme fotbal, který nás baví. Byl to krásný zápas,“ říkal i televizní spolukomentátor a bývalý fotbalista Petr Mikolanda.

Teď musí rychle zregenerovat a zmobilizovat síly, už v úterý se vydá na dalekou cestu do Kazachstánu, kde ji ve čtvrtek od 16.30 hodin čeká v Astaně druhý zápas Evropské konferenční ligy.

Sparta Praha – Viktoria Plzeň 2:1

Poločas: 2:1

Rozhodčí: Pechanec – Kubr, Matoušek. Branky: 2. Laçi, 27. Kuchta – 26. Durosinmi. Diváci: 17 791. ŽK: Preciado – Dweh, Cadu.

Sparta: Vindahl – Panák, Sørensen, Vitík – Preciado (83. Wiesner), Sadílek, Laçi, Ryneš – Birmančević (67. Olatunji), Kuchta (77. Karabec), Haraslín (83. Pešek).

Viktoria: Staněk – Hejda, Hranáč, Dweh – Cadu, Bucha, Kalvach, Traoré (36. Chorý), Kopic (62. Jirka) – Šulc (78. Kliment) – Durosinmi (78. Vydra).