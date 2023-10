Fotbalisté Viktorie Plzeň po reprezentační přestávce nenaskočili na vítěznou vlnu, naopak podruhé v řadě neuspěli venku. Na hřišti Slovanu Liberec měli sice první šanci, ale pak zcela propadli a kapitána Hejdy a brankářské jedničky Staňka prohráli 0:3.

Lukáš Kalvach vyběhl na hřiště v Liberci se zlatým číslem, které nosí hráč s nejvíce asistencemi, ale tentokrát další nepřidal a jeho tým pod Ještědem prohrál 0:3. | Foto: fcv

„Chyběla nám kvalita v závěrečné fázi, centry tam létaly, Šulc měl za stavu 0:0 na hlavě gólovku. Ale Liberec to dobře odbránil, my jsme dostali laciné góly. Z naší strany to byl poctivý výkon, ale s chybami. Třeba situaci před prvním golem Tupty jsme si několikrát ukazoval a stejně mu ten manévr vyšel,“ prohlásil po utkání do televizních kamer plzeňský kouč Miroslav Koubek.

„Před reprezentační přestávkou jsme měli dobrou formu, bohužel jsme naa ni nenavázali, Liberec zaslouženě vyhrál. Nemyslím si, že bychom herně propadli, ale fotbal je o chybách atěch jsme udělali dost,“ doplnil kouče zkušený plzeňský záložník Jan Kopic.

„My už jsme takové vítězství potřebovali, čekají nás další těžké zápasy. Důležitý byl druhý gól, který nám hodně pomohl,“ kontroval liberecký kouč Luboš Kozel, jehož tým čekal na vítězství ve FORTUNA:LIZE šest zápasů.

První střelu na bránu vyslal po pěti minutách domácí křídelník Ghali, jeho zpoza šestnáctky plzeňský gólman Tvrdoň nadvakrát ukryl v rukavicích. Viktoriáni měli obrovskou šanci po čtvrthodině hry, kdy si na Jemelkův centr z levé strany naskočil Šulc, ale jeho koníček hlavou branku minul.

A tak se tři minuty na to radoval Liberec, slovenský reprezentant Tupta si narazil balon s Frýdkem a střelou za hranicí velkého vápna zaskočil krajana Tvrdoně v plzeňské brance – 1:0. To hosty zmrazilo.

Plzeňští fotbalisté potom poněkud vypadli z tempa, chyběla přesnější a nápaditější kombinace. Hrozili jen po standardních situacích, ale i tak dohráli poločas, aniž by měli střelu mezi tři tyče. I když tam byly nějaké náznaky, pozorná liberecká defenziva je do vážnější šance nepustila.

Plzeň začala druhou půli aktivně, ale po trestném kopu Kalvacha ve 48. minutě Kopic z těžkého úhlu gólmana Bačkovského nepropálil. Pokus Buchy pak byl hodně nepřesný, cíl nenašla ani Šulcova hlavička. Po brejku a centru Kopice pálil nádherně v akrobatické pozici znovu Bucha, ale branku minul.

Viktoria měla i kus smůly, Klimentův centr skončil po teči stopera Chaluše na tyči a po následném rohu pláchl plzeňské obraně Tupta, předložil gólovou pobídku Kulenovičovi a ten jí nepohrdl – 2:0.

A to ještě po hlavičce autora druhé branky v 75. minutě zazvonila tyč plzeňské branky, tu pak trfeil i střídající Fukala. Hostující trenér Koubek se snažil oživit hru střídáními, ale k úspěchu nic nevedlo. Naopak jeho tým po nejistém zákroku brankáře Tvrdoně a dorážce Červa potřetí inkasoval.

„Pro slovenského gólmana to byl zápas blbec,“ glosoval to televizní spolukomentátor a bývalý ligový fotbalista Jan Rajnoch. „Věřím tomu, že Marián Tvrdoň nebo Viktor Baier se rozchytají. Nechci to na Mariána házet, bylo vidět, že mu chybí herní praxe,“ doplnil trenér Viktorie.

Viktoriáni se tak od Ještědu vraceli s prázdnou a už ve čtvrtek je od 21 hodin čeká utkání Evropské konferenční ligy v Chorvatském Záhřebu.

Slovan Liberec – Viktoria Plzeň 3:0

Poločas: 1:0.

Branky: 17. Tupta, 67. Kulenović, 86. Červ.

Rozhodčí: Radina – Váňa, Machač. ŽK: Višinský, Bačkovský – Kopic, Kalvach. Diváci: 3127.

Liberec: Bačkovský – Mikula, Chaluš, Pourzitidis – Ghali, Červ, Žambůrek (89. Prebsl), Preisler (73. Fukala) – Frýdek (72. Višinský) – Kulenović (89. Okoh), Tupta (81. Rabušic).

Plzeň: Tvrdoň – Hranáč, Dweh, Jemelka – Cadu (77. Mosquera), Bucha (77. Sýkora), Kalvach, Kopic – Šulc (60. Traoré) – Vydra (60. Kliment), Durosinmi (54. Chorý).