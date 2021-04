FOTO: Viktoria postoupila do semifinále poháru. Rozhodl Guľův tah Mihálikem

Už to vypadalo, že zápas dospěje do prodloužení, ale fotbalisté Viktorie Plzeň rozhodli o vítězství 1:0 z nenápadné akce. Střídající Ondřej Mihálik trefil Viktorii postup přes Liberec do semifinále MOL Cupu v 87. minutě po chybě gólmana Slovanu Nguyena. Dalšími semifinalisty jsou Teplice a Sparta Praha, utkání pražské Slavies Olomoucí se bude hrát později.

Viktoria Plzeň - Liberec | Foto: Deník/Veronika Zimová

„Máme radost z vítězství a postupu. Byl to zápas dvou kvalitních mužstev. Snažili jsme se držet svého stylu hry, i když šlo o pohárový zápas, v němž nemáte šanci na opravu. Skvěle jsme zachytávali soupeřovy snahy o kontry a trpělivě jsme si počkali na ten jeden gól. Postupem jsme splnili cíl a můžeme se koncentrovat na další zápas,“ zhodnotil utkání trenér Viktorie Plzeň Adrian Guľa. Středeční čtvrtfinálový zápas domácího poháru mezi Viktorií Plzeň a Slovanem Libercem nenabídl pohledný fotbal. Na obou stranách byla spousta chyb, nepřesností, zkažených přihrávek či zblokovaných střel. Domácí Viktoria měla optickou převahu, ale první šanci zápasu si vypracovala až ve 30. minutě, kdy Ba Loua hlavou po centru Beauguela trefil Nguyena. Liberec vyzkoušel brankáře Hrušku poprvé ve 41. minutě, ale se slabou Rosandičovou hlavičkou neměl Hruška problém. Krátce po hodině hry zůstal ležet na trávníku po nedovoleném zákroku liberecké obrany Bucha. Po krátkém ošetření zkusil hrát, ale po pěti minutách ho vystřídal Káčer. Podle informací z tábora Viktorie má Bucha naražený nárt. Prvenství v základní části musíme potvrdit v play-off, říká Vnuk Přečíst článek › Mnohem důležitější střídání si trenér Adrian Guľa připravil na 82. minutu. Plzeňský kouč posílil ofenzivu střídáním Mihálika místo Limberského, na jehož pozici se posunul Falta. O pět minut později dlouhý výkop Hrušky prodloužil Beauguel, Nguyen minul balon Mihálik poslal míč do prázdné brány – 1:0. Guľa přiznal, že hra Viktorie nebyla rychlá, jak by si představoval. „Podstatné je, že mužstvo nesložilo zbraně, nepouštělo soupeře do brejků ani do standardních situací,“ připustil trenér Plzně. Střídání Limberského bylo podle Guľy vynucené. „Limba si o vystřídání řekl. Je super, že se Pištovi (Mihálik) podařilo zápas rozhodnout před případným prodloužením. Pišta dostává šanci na krátký čas, ale když se to znásobí, tak je třeba tu příležitost správně uchopit. Mám radost za Pištu, že ji uchopil a Liberci vstřelil postupový gól. Je to cenné vítězství pro mužstvo, že jsme zápas zlomili na naši stranu. Věřím, že toto bude trvalejší jev,“ konstatoval Guľa.