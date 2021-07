„Přišli jsme mezi lidi z regionu, kteří nám fandí. Je to pro nás zpestření, navíc zde mají dobrý trávník i pěkný stadion, takže to pro nás určitě byla příjemná změna,“ pochvaloval si Marek Bakoš, jeden z asistentů trenéra Michala Bílka.

„Kluci i v únavě ukázali kvalitu, jsme spokojení se třemi vstřelenými góly,“ dodal bývalý vynikající útočník Bakoš.

Poprvé za Viktorii nastoupil brněnský host Ondřej Pachlopník. „První dny v klubu byly dost náročné. Vše je tu rychlejší, kvalitnější a prostě profesionálnější. Ale udělám maximum pro to, abych se probojoval do základní sestavy,“ prohlásil talentovaný mladík, který v Přešticích nastoupil s kapitánskou páskou.

„Asi budu muset něco přidat do kasy,“ usmál se. „Jde prostě o začátek v novém klubu. Seznamuji se a musím si zvyknout, kdo jak hraje,“ doplnil Ondřej Pachlopník.

Premiéru měl v plzeňském dresu také slovenský brankář Marián Tvrdoň, který je ve Viktorii na zkoušce z Ústí nad Labem. A hned udržel čisté konto, ale příliš práce neměl. Hrálo se spíš na polovině Příbrami.

A když po čtvrthodině plzeňský odchovanec Jakub Šiman v její brance střelu Buchy jen vyrazil před sebe, dlouhán Chorý z dorážky otevřel skóre. Navrátilec z hostování v belgickém Waregemu se střelecky prosadil i ve druhém zápase po návratu do Plzně. Pro příbramského gólmana to byl o to smolnější moment, že se při zákroku zranil a do branky musel Kočí.

Ten už do přestávky neinkasoval, ale brzy po změně stran mu poslal mezi nohama míč do sítě Janošek. Dalšího gólu se viktoriáni dočkali v 79. minutě. Falta nacentroval na střelce Beauguela, jenž sklepl balon pro Čermáka, který po zemi překonal Kočího a určil konečný výsledek zápasu 3:0.

Další přípravný zápas čeká plzeňské fotbalisty v sobotu od 10 hodin, kdy nastoupil ve svém tréninkovém areálu v Luční ulici proti Domažlicím s Davidem Limberským v sestavě.

Viktoria Plzeň – 1. FK Příbram 3:0

Poločas: 1:0

Branky: 15. Chorý, 46. Janošek, 79. Čermák.

Rozhodčí: Rejžek – Mokrusch, Hrabovský. Diváci: 950.

Viktoria Plzeň – 1. pol.: Tvrdoň – Havel, Pernica, Gabriel, Hybš – Bucha, Ndiaye, Alvir – Pachlopník, Chorý, Mihálik. 2. pol.: Tvrdoň – Koželuh, Kaša, Hejda, Falta – Káčer, Janošek, Čermák – Kayamba, Beauguel, Mosquera.

Příbram: Šiman (18. Kočí) – Vilotič, Pilík (46. Vávra), Obdržal (68. Petrák), Halinský (46. Kvída), Januška (56. Langhamer), Mezera (56. Kolář), Soldát (46. Hájek), Procházka, Voltr (18. Dočekal), Sus (63. Vokřínek)