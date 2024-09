Plzeňští fotbalisté porazili po reprezentační přestávce na domácím hřišti Sigmu Olomouc 2:1, když měli po dvou gólech Pavla Šulce zápas pod kontrolou. Ale po snížení hostů v závěru to byly pořádné nervy.

Olomouc dlouho odolávala plzeňskému tlaku především díky vynikajícímu Stoppenovi v brance, který zneškodnil tutové šance Vydry i Adua a poradil si i s tvrdou střelou Kalvacha z hranice šestnáctky. Až tři minuty před půlí ho propálil z těžkého úhlu Šulc, stejný hráč pak po přestávce zvyšoval na 2:0 a zdálo se, že viktoriáni dovedou zápas k pohodové výhře.

Jenže olomoucký Pokorný v závěru po trestném kopu snížil a z jasného zápasu bylo najednou pořádné drama. Domácí tým však odolal a po zásluze získal všechny tři body.

„Viktorka ukázala velkou individuální sílu, vyhrála zaslouženě, ale mě mrzí inkasované góly. Oba byly laciné. Jsem však rád, že jsme to nezabalili, odměnou bylo zkorigování skóre, Plzeň jsme znervózněli a rvali jsme se aspoň o bod. Kvalita soupeře je však obrovská,“ uvedl olomoucký kouč Tomáš Janotka.

„I když konec zápasu nebyl z naší strany ideální, důležitý je zisk tří bodů. Podali jsme dobrý výkon, plný energie, tempa, dynamiky a rychlosti. Mně se to líbilo, v první půli jsme mohli dát tři góly, ale protože se to nepovedlo, udělali jsme si to v závěru po snížení soupeře těžší,“ kontroval jeho plzeňský protějšek Miroslav Koubek.

Viktoriáni nastoupili stále bez pěti dlouhodobých marodů (Baier, Kabongo, Souaré, Durosimni, Sýkora), stále v trestu je senegalský stoper Séne a z osobních důvodů chyběl i útočník Vašulín. Při jeho absenci vsadil trenér Koubek v ofenzivě na rychlonohé štírky Vydru, Šulce a Adu, poprvé před domácím publikem nastoupil i další nový hráč srbský stoper Markovič.

„Vsadili jsme na rychlé tři hroty, abychom měli co nejvíc přechodů do protiútoku. Záměr nám vyšel, šli jsme třikrát sami na bránu, bohužel jsme ty šance nedali,“ vysvětloval trenér Viktorie, který pochválil i nigerijského forvarda Prince Adu. „Jeho výkon byl velmi dobrý. Jediná kaňka je, že nedal gól,“ doplnil Miroslav Koubek.

Už ve 13. minutě to v hledišti Doosan Areny jen zašumělo, když Šulc vyslal kolmicí do zakončení Vydru, jenže ten gólmana Sigmy v jasné šanci nepropálil. Další parádní akci Plzně zakončoval po dvaceti minutách hlavou Červ, ale nad olomouckou svatyni. Dvě minuty na to pláchl hostující obraně Adu, přízemním centrem hledal před brankou Šulce, míč se však odrazil na hranici vápna, kde ho napálil Kalvach, gólman Stoppen byl opět na místě.

Sigma o sobě dala poprvé vážněji vědět ve 26. minutě, do střely Fialy však skočil stoper Dweh a po následném rohu zblokovala plzeňská defenziva i pokus Zorvana. Nadějný brejk pak na druhé straně po přihrávce Šulce zazdil Kopic příliš prudkým centrem.

Pět minut před půlí znovu utekl Šulc svému strážci, i když ten se ho snažil držet za dres, předložil gólovou přihrávku Aduovi, ani on však brankáře Stoppena nepropálil. A když se nemohl spolehnout na spoluhráče, vzal to plzeňský blonďáček na sebe, po dlouhém nákopu od gólmana Tvrdoně pláchl všem a z těžkého úhlu konečně propálil olomouckého gólmana – 1:0.

Druhý poločas začal ve stejném duchu jako probíhal ten první, viktoriáni soupeře zatlačili. A v 56. minutě se dočkali zvýšení náskoku, když se nejprve k zakončení v šestnáctce hostů neprodral Vydra, ale Sigma míč nedostala do bezpečí a po několika odrazech ho uklidil do sítě opět Šulc – 2:0. Celou situaci ještě zkoumal VAR a potvrdil gól.

Plzeňský záložník si tak přenesl reprezentační střeleckou fazonu i do klubu. Mohl dát i hattrick, ale 69. minutě jeho ránu lapil brankář Stoppen a v závěru dokázal, že není sobec, když v dobré pozici nahrával ještě lépe postavenému Adu, ten však nezakončil.

Pak přišla zbytečná kaňka, když v 89. minutě prodloužil Vodhánělův trestný kop do plzeňské branky hostující stoper Pokorný – 2:1, v hektickém závěru viktoriáni vítězství uhájili.

Už v sobotu čeká plzeňské fotbalisty ligový šlágr v Praze na Slavii, který má výkop v 19 hodin. Ve čtvrtek 26. září (21.00) pak vstoupí zápasem na hřišti Eintrachtu Frankfurt do hlavní fáze Evropské ligy.

Viktoria Plzeň – Sigma Olomouc 2:1

Poločas: 1:0.

Branky: 42. a 55. Šulc – 89. Pokorný.

Rozhodčí: Starý – Slavíček, Leška. ŽK: Červ – Sláma, Langer, Dohnálek, Vodháněl, Pokorný. Diváků: 7056.

Plzeň: Tvrdoň – Dweh, Marković, Jemelka – Kopic (81. Mosquera), Kalvach, Červ, Cadu (63. Havel) – Šulc – Vydra (81. Jirka), Adu (90. Hejda).

Olomouc: Stoppen – Chvátal, Pokorný, Dohnálek, Sláma – Langer (72. Israel), Breite – Hadaš (59. Mikulenka), Zorvan, Fiala (59. Vodháněl) – Kliment (59. L. Juliš, 76. Šíp).