Jeden z nich, Jan Kliment, vstřelil první gól zápasu. Cadu z pravé strany stříleným centrem našel Klimenta, který hlavou dal svůj druhý ligový gól v dresu Viktorie.

Po přestávce vystřídal Bílek nevýrazného Qoseho Bucha a na úterý pošetřil Mosqueru a Klimenta, které nahradili Pilař a Sýkora. Příchodem Buchy a Sýkory ožila plzeňská hra ve středu hřiště.

Gól však padl do branky domácích fotbalistů. V 55. minutě se z dorážky prosadil pardubický Solil.

Viktoriáni povzbuzovaní skandováním fanoušků "kluci bojovat" se dočkali zhruba čtvrt hodiny před koncem zápasu. Sýkora u brankové čáry v pádu dostal balon na Holíka, který odcentroval na volného Havla a ten překonal brankáře Markoviče.

Viktoria v závěru duelu nepustila Pardubice do tlaku a uhájila těsnou výhru 2:1. Tímto výsledkem zvítězila potřetí v pěti soutěžních zápasech (v Helsinkách a v Kišiněvě).

„Jsme rádi, že jsme vyhráli, protože to nebylo vůbec jednoduché. Udělali jsme pět změn, abychom rozložili síly a viděli hráče, které jsme v zápasech ještě tolik neviděli. Bylo vidět, že souhra trochu vázne. Byl to risk, ale museli jsme změny udělat vzhledem k úternímu utkání s Tiraspolem. Důležité je, že jsme to zvládli, je to pro nás velmi cenné vítězství,“ hodnotil utkání trenér Plzně Michal Bílek.

