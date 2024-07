Šulc zvyšoval na 2:0 z penalty po faulu na Červa.

„Chtěl jsem ji kopnout doprava. Gólman naštěstí skočil na druhou stranu. Vyberu si, kam balon kopnu, mám to natrénované. Snažím se nad tím nepřemýšlet,“ prozradil Pavel Šulc.

První gól Viktorie v sezoně vstřelil v 19. minutě stoper Dweh, který si vyskočil na balon z rohového kopu od Kalvacha a hlavičkou ho umístil k levé tyči brány Dukly. Po půlhodině hry se trefil Šulc.

„Se čtyřiceti minutami zápasu jsem byl spokojený, protože jsme excelovali. Poté jsme ale udělali několik špatných rozhodnutí, začali jsme ztrácet míče a Dukle jsme dali naději, že se s námi dá hrát,“ uvedl trenér Viktorie Plzeň Miroslav Koubek.

Ten poslal na plac pouze dvě letní posily, a to ofenzivní fotbalisty Vašulína a Kabonga.

Na konci prvního poločasu napálil explzeňský Matějka pravou tyč Jedličkovy brány.

Uklidňující branku hostů si dal do vlastní sítě kapitán Dukly Peterka, který za gólmana Hrušku srazil centr Kopice.

Domácí korigovali na konečných 1:3 lehkou střelou Špatenky do protipohybu Jedličky.

Nepřesvědčivý výkon Plzně ve druhé půli téměř stál trenéra Koubka hlasivky, protože na pozápasový rozhovor přišel s chraplavým hlasem.

„Nestává se mi to. Jsem překvapený sám sebou, že chraptím. U inkasovaného gólu jsem byl naštvaný, jak to kluci vzadu řešili. Musím se ale na to ještě podívat,“ vysvětlil 72letý kouč.

„Domácí pokračovali v bojovném výkonu a hráli agresivně i ve druhé půli. Byly okamžiky, kdy jsme utkání neměli úplně pod kontrolou. Naštěstí jsme si pomohli třetím gólem. Pak Dukla korigovala jednou brankou. Druhá půle se mi příliš nelíbila,“ pravil Koubek.

Na Dukle vsadil na ofenzivní trio Vašulín, Kabongo a Šulc. Na lavičce zůstali Ricardinho, Slončík či Jirka.

„Pavel Šulc je velice běhavý hráč se skvělou kondicí, má nevyčerpatelný zdroj energie. Zároveň je rychlý. Je úžasné, jaké běžecké penzum dokáže předvést. Ta trojice pracovala dobře. Samozřejmě že existují věci, které Pavel může vyřešit lépe, kreativněji, finální přihrávkou spoluhráčům. Musí jít do ještě větší efektivity,“ prohlásil lodivod Viktorie.

„Musíme se více sehrát. Ale snad to bude v pohodě,“ doplnil Šulc Koubkova slova o spolupráci s Kabongem.

Jestli střelecky napodobí minulou sezonu, nechtěl zatím předpovídat. „Uvidíme, jak se nám bude dařit jako týmu. Pokud se bude dařit týmu, věřím, že se bude dařit i mně,“ konstatoval Pavel Šulc, který v červnu reprezentoval Česko na mistrovství Evropy.

„Tělo je fyzicky připravené, protože volno bylo pouze týden, takže jsem toho moc neprošvihl. Doufám, že moje energetické limity leží hodně daleko, protože sezona bude hodně dlouhá. Snad nastoupím do co nejvíce zápasů a na co nejvíce minut,“ přál si Šulc.

V utkání na Dukle si odkroutili prvoligovou premiéru dva mladíci Viktorie. Jiří Panoš, kterému bylo v den zápasu 16 let osm měsíců a pět dní, střídal v 75. minutě Červa. Stal se tak nejmladším fotbalistou, který kdy nastoupil do duelu za Viktorii Plzeň.

A ve třetí minutě nastavení naskočil do hry za Šulce 21letý Alexander Sojka.

V příštím kole hraje Plzeň doma s Hradcem Králové (28. července, 20.00 hodin).

„V Praze jsme získali nesmírně důležité tři body. Vítězný start je vždy příjemný a mužstvo se uklidní. Páteční zápas (Sparta – Pardubice 2:1, pozn. aut.) ukázal, že roztlačit káru po letní přípravě není jednoduché. Obzvlášť na hřišti nováčka, který byl velice motivovaný, hrál s entuziasmem a doma bojoval,“ uzavřel trenér fotbalistů Viktorie Miroslav Koubek.