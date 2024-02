Fotbalisté plzeňské Viktorie v sobotním utkání 22. kola FORTUNA:LIGY potvrdili roli favorita a na domácím hřišti porazili Zlín i díky dvěma trefám Pavla Šulce 3:0. Západočeši na jaře vyhráli třetí utkání v řadě, potřetí navíc s čistým kontem. Díky dalšímu tříbodovému úspěchu si šestinásobný český šampion upevnil v tabulce třetí místo a stáhl manko na druhou Slavii na sedm bodů. Sešívání ale mají zápas k dobru.

Pavel Šulc řídil vítězství Viktorie Plzeň nad Zlínem. | Foto: FC Viktoria Plzeň

Plzeňští fotbalisté měli v prvním poločase výrazně navrch, ale pálili svoje šance jako na běžícím páse. Dvakrát se v dobré příležitosti ocitl dlouhán Tomáš Chorý, jednou Pavel Šulc, Jhon Mosquera i Lukáš Červ, ale ve všech případech zasáhl skvělý Stanislav Dostál v brance Zlína, nebo viktoriáni neměli přesnou mušku.

Robstav v generálce neuspěl. Purkart: Domácím jsme byli vyrovnaným soupeřem

Slušně zaplněné ochozy plzeňské Doosan Arény (9134 diváků) tak v úvodním dějství viděli pouze jednu branku, ale stála za to. Ve 20. minutě se k exekuci přímého volného kopu z dvaadvaceti metrů postavil Kolumbijec Jhon Mosquera a nádhernou ránou nedal Dostálovi sebemenší šanci. Ševci Martina Jedličku v brance domácí Viktorie ohrozili pouze jednou, ale se skákavou ránou mladého Slončíka si šestadvacetiletý plzeňský brankář bezpečně poradil.

Ve druhém poločase viktoriáni ubrali nohu z plynu a nechali hrát i Zlín. Ten měl větší procento držení míče, ale ani jednou nevystřelil na bránu. To Plzeňáci udeřili hned ve třetí minutě druhé půle, když střelu agilně hrajícího Mosquery líznul do sítě číhající Pavel Šulc. Ten se vůbec poprvé v sezoně gólově prosadil také v domácí aréně. Tentýž hráč skóroval i podruhé, a to v 87. minutě, kdy píchnul do míče po předchozím rohovém kopu a hlavičce Tomáše Chorého.

Pavel Šulc dal Zlínu dvě branky už na podzim při kanonádě na Moravě 7:1, teď se stal ústřední postavou při bezpečné domácí výhře 3:0. Třiadvacetiletý tahoun Viktorie se navíc prostřílel do čela tabulky krále střelců, kterou vede o jeden zásah před Václavem Jurečkou ze Slavie a Markem Havlíkem ze Slovácka.

FC Viktoria Plzeň - FC Zlín 3:0

Poločas: 1:0. Branky: 48. a 87. Šulc, 20. Mosquera. Rozhodčí: Berka - Vlček, Novák. ŽK: Kalvach, Cadu - Bužek. Držení míče (%): 49-51. Střely na branku: 11:1. Střely mimo branku: 5:3. Zblokované střely: 5:3. Střely celkem: 21:7. Fauly: 13:7. Ofsajdy: 2:1. Diváci: 9134. Sestava Viktorie Plzeň: Jedlička – Hranáč, Hejda, Jemelka, Mosquera (63. Vydra), Kalvach, Kopic, Červ (63. Traoré), Cadu, Šulc (89. Sýkora), Chorý (89. Kliment). Trenér: Miroslav Koubek. Sestava Zlína: Dostál – Cedidla, Černín, Kolář, Čelůstka (70. Pidro), Vukadinović (59. Načkebia), Bužek, Janetzký (59. Nombil), Slončík, Bartošák (70. Schánělec), Ikugar (78. Fantiš). Trenér: Bronislav Červenka.

Rapid uhrál další skvělý výsledek, divizním Hořovicím vstřelil čtyři góly