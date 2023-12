Klíčovým mužem dohrávky 6. kola FORTUNA:LIGY byl plzeňský záložník Pavel Šulc, který vstřelil při vítězství 3:1 první dva góly svého celku. V závěru pečetil výsledek do prázdné branky stoper Robin Hranáč.

Hrdina středeční dohrávky v Mladé Boleslavi se stal plzeňský šikula Pavel Šulc, jenž vstřelil dvě branky. | Foto: FC Viktoria Plzeň

Fotbalisté Viktorie Plzeň ukončili výsledkové trápení ve FORTUNA:LIZE, když dohrávce 6. kola vyhráli na hřišti Mladé Boleslavi, jednoho z týmů, s nimiž se přetahují o třetí místo tabulky, 3:1. Dvakrát se trefil Pavel Šulc, na jeho první gól z páté minuty ještě domácí reagovali vyrovnáním v nastaveném čase první půle. Ale na začátku druhého poločasu poslal blonďatý záložník viktoriány znovu do vedení, které v závěru navýšil do odkryté boleslavské branky hladový Šulc.

„Pro nás je to nesmírně cenná výhra, byl to souboj o třetí místo. Boleslav má výborné mužstvo, ze mě je to nejlepší ofenziva v lize, zvlášť v domácím prostředí. Tohle není jednoduché ubrzdit. My jsme byli šťastnější a efektivnější, v první půli možná i lepší,“ prohlásil plzeňský kouč Miroslav Koubek, který vyzdvihl zejména výkon autora dvou branek. „Forma asi je, jsem za ní šťastný, padá mi to tam teď. Asi si nemůžu přát nic víc,“ usmíval se v televizním rozhovoru Pavel Šulc, který se v této sezoně prosadil už sedmkrát.

Pavel Šulc v hloučku spoluhráčů po jedné ze svých tref do sítě Mladé Boleslavi.Zdroj: FC Viktoria Plzeň

Výkop středečního utkání měl kvůli sněžení a úklidu hrací plochy chvilku zpoždění, ale pak začali domácí fotbalisté zostra. Hned po výkopu musel hasit brejk Boleslavi plzeňský stoper Robin Hranáč, ale skóre otevřeli už v páté minutě hosté. Nejprve na tečovaný centr Brazilce Cadua o kousek nedosáhl dvaadvacetiletý Šulc, ale po následném rohu Kalvacha se přece jen radoval, když napálil pod břevno míč, který k němu propadl po zásahu Dweha – 0:1.

Navzdory těžkému terénu se hrál ofenzivní fotbal, šance byly na obou stranách. Vyrovnání domácích přišlo v nastaveném čase první půle. Po dalším z rohů Boleslavi neudržel Staněk míč ve svých rukavicích a Suchomel z hranice vápna propálil vše, co mu stálo v cestě a s pomocí teče Kopice skóroval – 1:1.

I v úvodu druhé půle udeřil plzeňský Šulc, když využil zaváhání gólmana Trmala a z těžkého úhlu poslal svůj tým znovu do vedení – 1:2. Domácí se pak hnali za vyrovnáním, viktoriány podržel gólman Staněk, a když už byl překonaný, zastoupil ho na brankové čáře Kalvach. V závěrečném tlaku se vydal do šestnáctky i gólman Trmal, a to se Boleslavi stalo osudným. Plzeň odvrátila míč a po brejku na prázdnou branku stoper Hranáč pečetil vítězství svého celku.

„Boleslav do toho za nepříznivého stavu šlapala, měli jsme těžkou práci to uskákat. V závěrečném náporu nám pomohl Jindra (Staněk),“ pochválil trenér Koubek reprezentačního brankáře zejména za to, jak zlikvidoval brejk Kušeje v 55. minutě. Už tento pátek oslaví plzeňští fotbalisté od 17.30 hodin na náměstí Republiky Vánoce s Viktorkou a v neděli je čeká další zápas FORTUNA:LIGY, od 15 hodin hostí v Doosan Areně českobudějovické Dynamo.§

FK Mladá Boleslav - FC Viktoria Plzeň 1:3

Poločas: 1:1. Branky: 45+3. Suchomel – 5. a 51. Šulc, 90+5. Hranáč. Rozhodčí: Všetečka - Váňa, Machač. ŽK: Suchý, Kostka - Kopic, Chorý, Traoré, Šulc. Diváci: 1121. FK Mladá Boleslav: Trmal – Kostka, Suchý, Karafiát, Suchomel (78. Kubista) – Matějovský (64. Ladra), Sakala (86. D. Šimek) – Solomon (64. Jawo), D. Mareček (78. Pulkrab), Kušej – Hilál. Trenér: Marek Kulič. FC Viktoria Plzeň: Staněk – Dweh, Hejda, Hranáč – Kopic (88. Sýkora), Traoré, Bucha (70. Kliment), Kalvach, Cadu (81. Holík) – Chorý, Šulc. Trenér: Miroslav Koubek.

